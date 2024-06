Milan Fashion Week verlengt modeweek in september

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag in de mode-industrie, heeft Milan Fashion Week (MFW) aangekondigd dat het schema voor de editie van september 2024 wordt uitgebreid. Het evenement, dat plaatsvindt tussen de modeweken in Londen en Parijs, duurt nu van 17 tot en met 23 september, een dag langer dan het vorige schema.

De beslissing is genomen na een jaar van onderhandelingen tussen de Italiaanse mode organisatie Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) en zijn tegenhangers in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Frankrijk. De British Fashion Council (BFC), de Council of Fashion Designers of America (CFDA) en de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) werkten samen met CNMI om de kalender te herzien en de data vast te stellen voor de modeweken van 2024 en 2025 in de vier belangrijkste modehoofdsteden: New York, Londen, Milaan en Parijs.

Het doel van deze coördinatie is om overlappingen te voorkomen en synchronisatie te creëren in de internationale modekalender, waardoor het gemakkelijker wordt voor het gespecialiseerde publiek dat reist tussen de steden en merken op het schema. Carlo Capasa, voorzitter van CNMI, sprak zijn tevredenheid uit over de synergie tussen de vier belangrijkste modepartijen en verklaarde dat de overeenkomst Milaan in staat stelt om een extra dag te hebben voor modeshows, in lijn met de behoeften van hun merken en de modegemeenschap.

De editie van september 2024 van MFW begint op dinsdag 17 september met een show van Fendi. Capasa had eerder benadrukt dat het evenement in Milaan een extra dag nodig had aan het begin van de week om het drukke schema aan te kunnen, dat doorgaans meer dan 200 geplande events omvat.

De uitbreiding van MFW komt op een moment dat de mode-industrie een verschuiving in het wereldwijde landschap meemaakt. Nu Londen onzekerheid ondervindt in het post-Brexit-tijdperk, hebben veel Britse ontwerpers ervoor gekozen om hun collecties te presenteren in Milaan en Parijs, waar ze eerder een breder scala aan internationale retailers en kopers zullen aantrekken. Het recente mannenseizoen in Milaan zag een toestroom van Brits talent, waaronder J.W. Anderson, Martine Rose, Dunhill en David Koma.

Terwijl de modewereld zich blijft ontwikkelen, toont de samenwerking tussen de grote modehoofdsteden een toewijding om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de industrie en ervoor te zorgen dat elk evenement relevant en aantrekkelijk blijft voor zijn wereldwijde publiek.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.