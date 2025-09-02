 
  • Miljoeneninvestering: Zo ziet het New Yorker hoofdkantoor er over vijf jaar uit

New Yorker investeert miljoenen in het hoofdkantoor in Braunschweig. Over vier tot vijf jaar verrijst er een nieuwe campus met moderne werkplekken en een kinderopvang.
Door Weixin Zha

Mode
De nieuwe campus van New Yorker. Credits: New Yorker.

Modebedrijf New Yorker investeert miljoenen in haar hoofdkantoor in Braunschweig. Een gerenommeerd architectenbureau uit Hamburg ontwerpt de campus.

De nieuwe campus moet over vier tot vijf jaar verrijzen. Moderne werk- en creatieve ruimtes combineren functionaliteit en designkwaliteit, belooft een persbericht. Naast de gebruikelijke kantoren, vergaderruimtes en open werkplekken komen er ook een New Yorker-outlet, een bedrijfsrestaurant en een nieuwe bedrijfscrèche.

“Ons ontwerp is een ‘bewandelbaar sculptuur’: een architectonische compositie die niet alleen functionele ruimtes creëert, maar ook identiteit geeft. Met een heldere merkarchitectuur en krachtige vormentaal wordt het gebouw zelf een uiting van het merk New Yorker”, aldus Sebastian Appl, partner bij architectenbureau Hadi Teherani.

Een luchtfoto van de nieuwe campus van New Yorker. Credits: New Yorker.

De Hamburgse architecten leiden de uitgebreide aanbouw en verbouwing van New Yorkers hoofdkantoor. Hun ontwerp werd gekozen uit vijftien inzendingen.

Investering in Braunschweig

New Yorker investeert een hoog bedrag van enkele tientallen miljoenen in de herinrichting van de campus, bevestigt een woordvoerster. De modeketen ziet het als een investering in de stad Braunschweig en in wereldwijde groei.

“Het wordt een ontmoetingsplek waar alle collega's uit de verschillende disciplines weer dichter bij elkaar komen. Want die nabijheid en teamwork kenmerken New Yorker”, aldus algemeen directeur Jonas Gnauck.

Van links naar rechts: Architect Hadi Teherani, New Yorker CEO Jonas Gnauck en burgemeester van Braunschweig Thorsten Kornblum presenteren een maquette van de nieuwe campus. Credits: New Yorker.

Op dit moment werken er ongeveer 1.300 medewerkers met centrale functies in verschillende gebouwen in Braunschweig. “In de toekomst zullen ze allemaal samenkomen op de nieuwe campus en zal het aantal medewerkers daar verder groeien naar 1.500”, aldus New Yorker.

Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend en hangt af van vergunningen. Het modeconcern verwacht dat de campus binnen vier tot vijf jaar klaar is.

New Yorker investeert in een nieuwe campus in Braunschweig. Credits: New Yorker.

De modeketen biedt kleding aan voor een jong publiek en heeft 1.300 winkels in meer dan 45 landen. Het bedrijf, opgericht door Friedrich Knapp, bestaat meer dan vijftig jaar en heeft wereldwijd meer dan 25.000 medewerkers. Tot de eigen merken in het assortiment behoren onder andere FSBN, Ami Su, Smog en Black Squad.

