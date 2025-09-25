Minimalisme met een twist: zo presenteerde Simone Bellotti zijn debuut bij Jil Sander

Een van de debuten van Milaan Fashion Week was die van ontwerper Simone Bellotti bij Jil Sander. De kersverse creatief directeur koos ervoor om terug te keren naar het Milanese hoofdkantoor van het merk waaruit hij inspiratie haalde voor zijn eerste collectie.

De laatste keer dat het modehuis in het eigen kantoor de collectie showde was in 2017 onder leiding van creatief directeur Rodolfo Paglialunga. Sindsdien stond ontwerpduo Lucie en Luke Meier aan het hoofd van het merk, dat in 2025 vertrok. De terugkeer naar het hoofdkantoor noemt Bellotti in de shownotes ‘een nieuw begin’.

De stijl van Jil Sander, de oprichter van het modehuis, wordt gekenmerkt door minimalisme. Dit lijkt Bellotti ter harte te hebben genomen. “Is het mogelijk om weg te laten en tegelijkertijd een persoonlijke stempel te drukken? Maakt minder, meer mogelijk? Is het beter te kiezen voor directheid of voor verfijning, om lagen toe te voegen of weg te halen, om te polijsten tot in de perfectie of om iets onafgewerkt te laten?” Allemaal vragen die de creatief directeur zichzelf heeft gesteld.

De debuutcollectie is gefocust rondom ‘puurheid als modus, niet als beperking’. Zowel dames- als herenkleding verscheen op de catwalk in een contrast van sombere neutrale tinten met pasteltinten tot levendige kleuren. Zo wordt een donkerblauw gecombineerd met rood of botergeel, oranje met grijs, pastelroze met bruin. Dit eert het erfgoed van het merk, Sander combineerde zelf graag wit of zwart met een uitgesproken kleur. Bellotti kiest ervoor om het kleurenpalet dus iets verder uit te breiden en meer aan colorblocking te doen.

Simone Bellotti neemt zijn eerste buiging bij Jil Sander. Credits: Jil Sander

De silhouetten zijn ‘strak verticaal’, aldus de shownotes. Een verrassing zijn de kleine uitsnedes, als een snee in papier. Ze zijn te zien halverwege een rok of net onder de taille. Een groter gat is er gemaakt in een top en twee jurken waarbij een groot deel van de romp te zien is, met een bralette eronder. Het spelen met vorm komt heel subtiel terug in jassen die net een rondere schouder en mouw hebben, of bij de knopen net gebundeld zijn.

Het debuut van Bellotti voelt trouw aan het erfgoed van Sander, in plaats van een ontwerper die zijn persoonlijke stijl oplegt bij een merk dat compleet uit een andere hoek komt. Het gaat hier niet om een sterontwerper die zijn fans en entourage meeneemt naar een nieuw modehuis, maar iemand die respect heeft voor de geschiedenis van het merk, deze opfrist en iets authentieks laat zien zonder teveel poespas.

Jil Sander SS26. Credits: Jil Sander

