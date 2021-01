Minister Schouten benoemd tot Dom Bontje van het jaar 2020

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is door de stichting Bont voor Dieren uitgeroepen tot Dom Bontje van het jaar 2020. Minister Schouten droeg het afgelopen jaar zelf geen bont, maar zou volgens de stichting symbool staan voor ‘het alsmaar voortdurende getouwtrek rondom het vreselijke lot van miljoenen nertsen in Nederland’, zo staat in een nieuwsbericht van de stichting.

Bont voor Dieren riep in april van afgelopen jaar op tot directe sluiting van alle 126 Nederlandse nertsenfokkerijen nadat daar coronabesmettingen waren geconstateerd. De petitie voor vervroegde sluiting die de stichting organiseerde werd 20.000 keer ondertekend, maar de sluiting bleef volgens de stichting ‘veel te lang uit, waardoor miljoenen nertsen onnodig extra hebben geleden en het gevaar voor de volksgezondheid toenam’.

Minister Schouten zelf zegt ‘verbaasd’ te zijn over de benoeming. “Ik heb gehoord dat jullie vonden dat het sluiten van de fokkerijen sneller moest, maar het is in Nederland zo dat als je een bedrijf beëindigt, dit wel volgens de regels moet,” zo stelt de minister in het nieuwsbericht. Ze zegt zelf niet van plan te zijn ooit bont te dragen. “Ik geloof dat we heel veel andere mooie spullen hebben zonder bont. Prima dat jullie je daar hard voor maken en daar aandacht voor vragen.”

De weinig eervolle titel ‘Dom Bontje’ gaat gewoonlijk naar bekende Nederlanders en influencers die in kleding gemaakt van bont worden gespot. Zanger Gordon en presentator Koen Kardashian eindigden dit jaar op de tweede en derde plaats. Vorig jaar werd Lil’ Kleine benoemd tot Dom Bontje van het jaar, het jaar daarvoor was Famke Louise de winnaar.