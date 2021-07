Mirjam Stehmann: ‘St.Ann focust zich op de modebewuste dertigplusser’

Het is tijd om een nieuw merk in de spotlight te zetten. Dit keer spreekt FashionUnited met Mirjam Stehmann, eigenaar van modeagentschap Bodewes Fashion, over het nieuwe damesmodelabel St.Ann, sub collectie onderdeel van broekenmerk Stehmann Pants.

Over Bodewes Fashion Modeagentschap Bodewes Fashion is opgericht in 1945 door Herman Frits Bodewes. Rob Stehmann, de vader van Mirjam Stehmann, stapte later in het bedrijf. “Hij vond het geweldig dat er een merk bestond wat zijn achternaam droeg en vond zichzelf de aangewezen persoon het broekenmerk Stehmann Pants te vertegenwoordigen in Nederland”, aldus Stehmann. Mirjam Stehmann is de derde generatie binnen het bedrijf en vervult nu de functie als eigenaar van het modeagentschap dat recent is neergestreken in Naarden.

“Het gerenommeerde broekenmerk Stehmann Pants bestaat ruim vijftig jaar en is klaar om een frisse start te maken”, vertelt Stehmann telefonisch. Dat doet Stehmann Pants door een nieuw merk toe te voegen aan het assortiment: St.Ann. Het nieuwe merk is onderdeel van Stehmann Pants, maar wordt in de markt gezet als een zelfstandig label. Het label biedt kwalitatieve broeken met uitgesproken prints. “De broeken moeten gedragen worden door vrouwen die een fashionstatement willen maken”, licht Stehmann toe.

Signatuur van de collectie

De naam St.Ann is afgeleid van Stehmann Pants. “Het logo bevat na de eerste twee letters drie puntjes waarin de letters ‘e’, ‘h’ en ‘m’ worden weergegeven. Als men in zoomt, leest men dus Stehmann. St.Ann focust zich op mode, kwaliteit en comfort.”

De collectie gaat van maat 34 tot en met maat 46 en telt veertig verschillende modellen. De broeken zijn ontworpen door het designteam van Stehmann Pants. “De patronen en monsters worden in het eigen atelier in Duitsland gemaakt. De collectie wordt geheel in Europa geproduceerd. Denk aan landen als Slowakije, Oekraïne en Noord-Macedonië. Hier is voor gekozen omdat het duurzamer geproduceerd wordt dan in landen in het verre Oosten”, vertelt Stehmann. De broeken worden gemaakt van verschillende stoffen, zoals stretch linnen, katoenen papertouch, katoen met stretch, polyamide elastaan en viscose. “St.Ann focust niet op de five pockets. De collectie bevat kleurrijke prints en nudetinten.”

Credit: St.Ann, Bodewes Fashion

Doelgroep

“De doelgroep is de vrouwelijke dertigplusser die van mode houdt. De retailprijzen van de collectie liggen tussen de 89 euro en 169 euro. St.Ann is een duurder, maar ook een modischer merk. Stehmann Pants en St.Ann werken beide met een marge van 2.9. St.Ann valt in het middenhoge segment.”

Retail

“Ik heb er vertrouwen in dat St.Ann goed gaat lopen.” St.Ann is vanaf voorjaar 2022 verkrijgbaar. Bodewes Fashion heeft op dit moment 250 kopende klanten in haar netwerk. Er staan nog geen verkooppunten vast, omdat het verkoopseizoen net is begonnen. “We hebben zelf wel al een gevoel welke retailers St.Ann aantrekt, maar in de praktijk moet dat nog blijken. Ik geloof dat St.Ann goed past bij boetieks met een mooi knitwearmerk. Dan kunnen mooie sets worden gemaakt”, legt Stehmann uit.

St.Ann heeft twee voororder collecties met meerdere levermomenten. Er is tevens een (Never Out of Stock) NOS-collectie.

Credit: St.Ann, Bodewes Fashion

Toekomst

“Op korte termijn staat bekendheid genereren op de planning. In Nederland, maar ook in de rest van Europa.” Het broekenmerk Stehmann Pants werkt met agentschappen in onder andere België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië, Ierland, Kroatië, Hongarije en Slovenië. “Op lange termijn willen we St.Ann los gaan koppelen van Stehmann Pants. Dat wil zeggen dat St.Ann haar eigen positionering op de markt krijgt, eigen marketing, etc. Ik weet zeker dat het gaat lukken”, sluit Stehmann af.