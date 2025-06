Miss Etam betreedt wholesale: “We krijgen dagelijks de vraag wanneer het merk weer beschikbaar is in de winkel''

Miss Etam maakt zich op voor een terugkeer in de winkelstraat. Gedreven door de duidelijke wens van haar trouwe klant om de collectie weer fysiek te kunnen ervaren, werkt de Nederlandse modeketen aan een brede retailstrategie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de lancering van een vernieuwde B2B-aanpak, waarmee het merk, voor het eerst in zijn honderdjarige geschiedenis, de wholesale-markt betreedt. De aanleiding? Een aanhoudende vraag die steeds opnieuw terugkomt: “We willen Miss Etam weer in de winkel zien.”

Van digitale relaunch naar fysieke aanwezigheid

Sinds de herstart van de webshop is het merk weer volop in beweging. “We hebben een hele mooie, loyale klantenbase." "En eigenlijk toen wij in 2022, na twee jaar, weer live gingen met een webshop, hebben we gelijk heel veel fans weer kunnen bereiken.” vertellen Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld, beiden al jaren aan Miss Etam verbonden en tegenwoordig onderdeel van de driekoppige directie samen met Ilse Molendijk. “De roep om fysieke aanwezigheid werd te sterk om te negeren." Dagelijks kregen we via klantenservice en social media de vraag: waar kunnen we Miss Etam weer passen en kopen?”

De driekoppige directie van Miss EtamCredits: Miss Etam

De klant als uitgangspunt: comfort, pasvorm en actualiteit

Miss Etam bedient de Nederlandse vrouw, veelal rond de 50 jaar, met trendgerichte mode in het middensegment. De collecties combineren een sterke prijs-kwaliteitverhouding met een brede maatvoering van 36 tot 54. Comfort is leidend, zonder in te leveren op stijl. “Onze klant wil een item kopen dat ze meteen aan kan,” aldus Zonneveld. “Daarom werken we met wekelijkse drops die perfect aansluiten op het seizoen en de actuele behoefte. Vanwege deze snelle drops die trendgevoelig zijn, zijn fysieke locaties waar onze klant de items kan passen essentieel”

Het merk biedt een combinatie van NOOS-producten (Never Out of Stock), zoals goed zittende broeken in verschillende lengtematen voor alle lichaamstypen, en modische tops in print en kleur. De collectie is exclusief en wordt volledig in eigen huis ontworpen. “See now, buy now is bij ons geen trend, maar de standaard.”

Credits: Miss Etam

Credits: Miss Etam

Flexibiliteit als troef binnen het B2B-model

In tegenstelling tot traditionele wholesale-structuren werkt Miss Etam niet met lange lead times. Retailpartners kunnen op korte termijn inkopen, waardoor winkels flexibel kunnen inspelen op schommelende vraag en seizoensveranderingen, zonder grote voorraden aan te houden.

Miss Etam zoekt de juiste partners: samenwerken aan groei

Voor de uitrol zoekt Miss Etam een agent of retailpartner die gelooft in de kracht van het merk en de juiste vertaalslag kan maken naar de winkelvloer. “We zoeken een progressieve partner met een sterk en gevestigd netwerk, die snapt waar Miss Etam voor staat,” legt Barneveld uit. “Niet per se high-end boutiques, maar toegankelijke verkooppunten waar onze klant zich thuis voelt.”

De samenwerking is open, gelijkwaardig en gebaseerd op vertrouwen. Miss Etam ondersteunt met marketing, logistiek en collectiebeheer. De ambitie vanuit het merk is om samen een werkbare structuur op te zetten, en bij succes opschalen naar meerdere regio’s en verkooppunten. “Wij gaan samen dit merk weer groots maken.”

Credits: Miss Etam

Groeien met behoud van identiteit

Zowel agenten als retailers kunnen zich bij Miss Etam melden. Ook het openen van strategisch gekozen brandstores behoort in de toekomst tot de bredere retailstrategie. “Wij vinden het belangrijk om daar te zijn waar onze klant is, ook fysiek. Dat hoort bij wie we zijn als merk.”

“We zijn niet het merk dat de mode dicteert,” sluit Zonneveld af. “We luisteren naar onze klant en bieden wat zij nu nodig heeft. Dat maakt ons betrouwbaar en onderscheidend.” Na de succesvolle herstart in 2022 en het hernieuwde vertrouwen van de consument, wil Miss Etam nu, samen met de juiste partners, verder bouwen en haar naam stevig verankeren in het Nederlandse modelandschap.