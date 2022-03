Miss Etam heeft nieuwe eigenaren en maakt online comeback

Miss Etam maakt een verrassende comeback. Het Nederlandse merk heeft nieuwe eigenaren gevonden, zo blijkt uit het persbericht. Vanaf vandaag worden er ook weer online collecties aangeboden via missetam.nl.

Miss Etam maakt een terugkeer onder Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld, beide retail- en e-commerce experts. "Wij hebben hard gewerkt om het mooie Miss Etam weer een plek te geven in het Nederlandse retaillandschap,” aldus Barneveld in het persbericht. "We hebben zorgvuldig gekeken hoe we oude en vertrouwde elementen konden combineren met de modewensen van de moderne vrouw. Ook hebben we een toegankelijke online winkelomgeving gebouwd, waardoor shoppen bij Miss Etam niet alleen leuk is, maar ook makkelijk." Zonneveld vult aan: "Miss Etam is al lang geliefd bij veel vrouwen die zich uiterst comfortabel voelen in de collectie en zich echt voelen passen bij dit merk. We doen veel mensen een groot plezier door er weer te zijn. Vertrouwd, maar wel vernieuwd."

Naast de eigen website zal de collectie van Miss Etam ook verkrijgbaar zijn bij Wehkamp. Het merk zal meerdere collecties per seizoen lanceren en zich blijven focussen op ‘actuele, trendy kleding voor ieder moment’, aldus het bericht. De items zijn beschikbaar in reguliere en plus-size maten.

Miss Etam maakt online comeback met nieuwe eigenaren

Vorig jaar leek het einde verhaal voor Miss Etam. In juli sloten de laatste winkels van de damesmodeketen. De sluiting van de winkels leek het laatste hoofdstuk in het boek van de keten.

Miss Etam ging in 2020 onder de Belgische FNG groep failliet, maar werd al snel overgenomen door Nederlandse ondernemer Martijn Rozenboom. Miss Etam kwam hierdoor onder NXT Fashion. Al snel na de overname kwamen er negatieve berichten naar buiten. Zo was er onrust onder het personeel. Er was geen salaris betaald, er werd geen nieuwe collectie geleverd in de winkels en een deel van de winkels was al dicht. Rozenboom bestempelde het als een storm in een glas water. Na diverse stappen van het personeel, dat een reorganisatie wilde voorkomen, werd er uitstel van betaling aangevraagd voor diverse bv’ s van Miss Etam. Uiteindelijk werden het personeels bv’ s van Miss Etam failliet verklaard. Enkele maanden later bleek dat de winkels uit het straatbeeld zouden verdwijnen.

Of de nieuwe eigenaren ook een comeback plannen in de fysieke winkelstraat is nog niet bekend.