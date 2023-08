Mizuno ontwikkelt sneaker in ere van Vermeer’s Melkmeisje

Mizuno heeft opnieuw een sneaker gelanceerd in samenwerking met het Rijksmuseum. Dat meldt het merk in een persbericht. Dit keer is de sneaker echter niet gebaseerd op Rembrandt’s De Nachtwacht, maar op Vermeer’s Melkmeisje. Het resultaat is De Contender Rijksmuseum sneaker.

Het ontwerp van de schoen is gebaseerd op de kleuren en verborgen details waar het het wereldberoemde schilderij van Vermeer om bekend staat. Zo bevat het verwijzingen naar de blauwe stof die het Melkmeisje draagt en de Delfts blauwe tegels die ook op het schilderij te zien zijn. De tong van de sneaker is bedrukt met het Melkmeisje zelf.

Ook de inlegzolen verwijzen naar het schilderij. De linker symboliseert de stromende melk die het Melkmeisje inschenkt, de rechter het Melkmeisje zelf en de kleuren die ze draagt.

De gelimiteerde editie dient als eerbetoon aan de succesvolle Vermeer tentoonstelling die dit jaar in het Rijksmuseum te zien is, aldus Mizuno.

De sneaker is voor 140 euro verkrijgbaar in zowel dames- als herenuitvoering, via het Rijksmuseum en via de online shop van Mizuno.

Mizuno's Contender Rijksmuseum sneaker, gebaseerd op Vermeer's Melkmeisje. Credits: Mizuno