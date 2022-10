Mode-adviesbureau Recloseted: “De duurzame modewereld is een beetje als het Wilde Westen”

Recloseted is een in 2019 opgericht adviesbureau voor de mode-industrie uit Vancouver en Londen. Het adviseert ontwerpers over hoe ze hun eigen duurzame merk kunnen starten, blijft op de hoogte van trends en innovaties in de wereld van duurzame mode en deelt inzichten over hoe je onder andere een bedrijf op duurzame wijze toekomstbestendig kunt maken. FashionUnited sprak met Recloseted oprichter en CEO Selina Ho via e-mail over de uitdagingen die er momenteel voor de industrie bestaan op het gebied van duurzaamheid.

Kunt u ons iets vertellen over de reden waarom u met Recloseted bent begonnen?

“Ik ben gestart met Recloseted om de schadelijke mode-industrie te transformeren. Ik ben iemand die altijd van kleding heeft gehouden, maar tot vijf jaar geleden was ik een onwetende fast fashion consument. Ik kreeg huiduitslag door het dragen van een polyester shirt en dat resulteerde in een zoektocht naar de realiteit achter onze kleding. Ik keek naar de documentaire The True Cost en leerde meer over de schadelijke materialen die in onze kleding zitten, de onethische behandeling van kledingarbeiders, de massale overconsumptie van kleding en de miljoenen tonnen textielafval die we naar onze stortplaatsen sturen. Toen ik me hiervan bewust werd, wist ik dat ik er iets aan moest doen en zo werd Recloseted geboren.”

Recloseted oprichter Selina Ho. Beeld: Recloseted

In welk land/regio ziet u momenteel de meeste vraag naar uw diensten?

“We zien veel vraag van over de hele wereld en dat is spannend. De meeste van onze klanten komen echter uit Europa, de VS, Canada en Australië.”

Wat is de meest voorkomende uitdaging waardoor het lastig is voor merken om duurzamer te worden?

“Veel merken raken overweldigd door waar en hoe ze moeten beginnen. Het is een grote onderneming en het kan moeilijk zijn met weinig tijd, middelen en een beperkt budget. Daarom is het belangrijk dat mensen weten waarom ze iets doen en hun prioriteiten op het gebied van duurzaamheid goed kiezen.”

“Wij raden onze klanten altijd aan één of twee prioriteiten te kiezen, zodat ze niet overweldigd raken en die één of twee dingen echt goed te doen. Kiezen is noodzakelijk wanneer een merk beperkte tijd en middelen en weinig budget heeft.”

Hoe moeilijk is het om nieuwe fabrikanten voor merken te vinden?

“Het kan moeilijk zijn als mensen geen branchekennis en/of connecties hebben, en het hun eerste keer is. Ik raad beginnende modemerken altijd af om in zee te gaan met fabrikanten met hoog aantal minimum bestelhoeveelheden (MOQ's), want het is geen goed idee om geld te investerern in voorraden die niet verkopen. Maar het vinden van een fabrikant met een lage MOQ voegt nog een extra laag complexiteit toe. Veel mensen worden ook 'opgelicht' en er wordt misbruik van ze gemaakt, dus mensen moeten echt goed onderzoek doen.”

Hoe bezorgd zijn bedrijven momenteel over greenwashing?

“Dit is momenteel een belangrijk onderwerp! Veel van onze klanten nemen stappen om duurzamer te worden en aarzelen eigenlijk om over hun vooruitgang te praten omdat ze bang zijn voor tegenwerking, terwijl merken die niet bewust zijn van de daken schreeuwen dat ze ‘groen’ of 'eco' zijn. Het is nogal ironisch. De duurzame modewereld lijkt daarom een beetje op het Wilde Westen.“

Het Recloseted team in Vancouver. Beeld: Recloseted

Welk advies zou u hebben voor beginnende merken die vanaf het begin duurzaam willen zijn?

“Ik weet dat er veel druk is om ‘honderd procent duurzaam’ te zijn en ik wil met u delen dat echte perfectie voor een merk niet bestaat. Ik praat erover in mijn podcast en op ons Instagram- en YouTube-kanaal; als mensen een echt duurzaam modemerk zouden willen opzetten, zouden ze er niet aan beginnen omdat zakendoen gevolgen heeft voor het milieu. Daarom gaat de ware essentie van duurzaamheid over balans. Hoe balanceert iedereen de behoefte om te nemen wat hij nodig heeft, terwijl hij voldoende overlaat voor toekomstige generaties? Hopelijk verlicht dat de druk om ‘honderd procent duurzaam’ te zijn en stimuleert het merken om gewoon te beginnen.”

“De eerste stap die ik zou zetten is duidelijk maken waarom je iets doet en wat voor jou belangrijk is. Is het de onethische behandeling van kledingarbeiders? Zijn het de miljoenen tonnen textielafval die naar stortplaatsen gaan? Bedenk waarom duurzaamheid belangrijk voor je en op welke één of twee prioriteiten je merk zich kan richten, zoals ik in de derde vraag al zei.“

Hoe zit het met gevestigde merken die de overstap willen maken?

“De tips die ik in de vorige vraag deelde, gelden ook voor meer gevestigde merken. Daarnaast wil ik echter benadrukken hoe belangrijk het is om realistische maar ambitieuze doelen te stellen en vervolgens een stappenplan op te stellen om die doelen te realiseren. In plaats van super onrealistische doelen te stellen die goed klinken, moet je nadenken over wat je daadwerkelijk kunt bereiken in het komende jaar, drie jaar, vijf jaar, enz. en daar dan een solide plan omheen maken. We hebben meer verantwoording en betrokkenheid van merken nodig in plaats van grote verklaringen en het onder het tapijt schuiven van doelstellingen wanneer ze op onvermijdelijke wijze niet worden gehaald.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.