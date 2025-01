Mode dient als emotionele deken

Als reactie op de aanhoudende wereldwijde onrust, zal damesmode voor FW25 de dragen een geruststellende omhelzing geven met onderwerpen die prioriteit geven aan introspectie en emotionele veiligheid. Naarmate consumenten steeds meer troost en bescherming zoeken in hun garderobe, zal de focus verschuiven naar zachte, omhullende lagen die zowel aan fysieke als emotionele behoeften voldoen. Dit seizoen staan de concepten van inpakken en wikkelen centraal, vooral in breisels en bovenkleding, en bieden een tastbare manier om de stress van de wereld tegen te gaan. In de kern herdefinieert deze trend kleding als een emotionele deken - die niet alleen warmte biedt, maar ook een gevoel van toevluchtsoord in turbulente tijden.

Het concept van introverte kleding zal truien naar nieuwe hoogten tillen, waardoor breisels in de schijnwerpers komen te staan als een investeringscategorie. Merken zoals The Row leiden deze evolutie door prioriteit te geven aan uitzonderlijke kwaliteit in breisels en tijdloze basics in kernkleuren aan te bieden. Voor een moderne twist introduceren nieuwe stijlen gewikkelde elementen en hoge, beschermende halslijnen, met truien in de voorhoede van de 'wikkel'-trend. Deze look benadrukt het gebruik van extra stof voor een gekruiste stijl en cape-achtige illusies. Ontwerpers zoals Michael Kors ontwikkelen de trend verder door middel van innovatieve knooptechnieken, waarbij de bekende gewoonte om truien om de taille te knopen, wordt omgezet in geïntegreerde details. Deze knopen verschijnen rond de schouders of halslijnen als afzonderlijke kledingstukken of als onderdeel van gecoördineerde sets. Als commercieel haalbare interpretatie fungeren trechterhalsen, geïnspireerd door snoods, als een beschermende laag. Met hogere halslijnen in vergelijking met traditionele coltruien, is de trechterhals ideaal voor zware truien, hoewel het ook kan worden aangepast voor eigentijdse, korte stijlen.

Dries van Noten najaar 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Michael Kors najaar 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij het verkennen van het concept van een emotionele deken, is bovenkleding een voor de hand liggende keuze en ook een canvas voor vorminnovatie. Cocon-silhouetten zullen verschijnen en bieden een verfijnder en eleganter alternatief voor volumineuze oversized stijlen. Deze richting beïnvloedt jassen met aflopende schouders en zacht gebogen mouwen, die het geruststellende gevoel van nestelen oproepen. Een andere belangrijke stijl is de sjaaljas, ontworpen om de drager te omhullen met een gedrapeerde stijl rond de hals. Totême's virale geborduurde sjaaljas zal deze boodschap blijven beïnvloeden, als een vooruitstrevende modestijl met commerciële levensvatbaarheid. Daarnaast zullen geïntegreerde cape-achtige elementen een extra laag bedekking toevoegen, waardoor het algehele gevoel van bescherming wordt versterkt.

Straatstijl Paris RTW voorjaar/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jil Sander najaar 2024. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Vanuit een cultureel standpunt heeft de aanhoudende wereldwijde onrust, in combinatie met het alomtegenwoordige afvlakkende effect van digitale schermen, de relatie van de mensheid met onze zintuigen hervormd. Als gevolg hiervan is er een toegenomen verlangen naar tactiele materialen en sensorische winkelervaringen - vooral die waarbij aanraking centraal staat. Wat materialen betreft, bieden zowel truien als bovenkleding tactiliteit met pluizige en franje breisels, zachte bont- of teddy-achtige texturen en quilting. Het uitbreiden van tactiliteit naar fysieke ruimtes biedt een directionele propositie. MaxMara's innovatieve Fluffy Residence pop-ups in Milaan en Londen brachten de iconische teddy-bovenkleding van het merk tot leven in een gezellige, tactiele haven, volledig gemaakt van teddystof. Meer recent brengt Nanushka's flagshipstore in New York City, die in september 2024 werd geopend, minimalistisch design in balans met rustgevende, tactiele elementen zoals zacht tapijt, vloeiende draperieën en getuft meubilair, waardoor een serene, wolkachtige sfeer ontstaat. Deze sensorische omgevingen trekken niet alleen klanten aan, maar verbeteren ook de winkelervaring, aangezien het inherente tastbare aspect van fysieke winkels vaak tot aankopen leidt.

Isabel Marant najaar 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Straatstijl Paris RTW voorjaar/zomer 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Als we vooruitkijken naar het najaar van 2025, gaat mode als emotionele deken verder dan een geruststellende esthetiek - het signaleert een diepere verschuiving in de behoeften en waarden van de consument. In een wereld die wordt gekenmerkt door onzekerheid en digitale overbelasting, is het verlangen naar tactiele, introspectieve en beschermende kleding nog nooit zo uitgesproken geweest. Breisels en bovenkleding evolueren om meer dan alleen warmte te bieden; ze worden dragers voor emotionele toevlucht, met designdetails die omarmen, beschermen en kalmeren. Of het nu gaat om de omhullende coconvormen, de tactiele aantrekkingskracht van teddystoffen of beschermende trechterhalsen, deze kledingstukken bieden een tastbare vorm van bescherming tegen de buitenwereld. Naarmate de mode zich naar deze geruststellende omarming beweegt, is het duidelijk dat de toekomst niet alleen prioriteit zal geven aan hoe we eruit zien, maar ook aan hoe we ons voelen - kleding transformeren tot een emotioneel schild dat een toevluchtsoord biedt in uitdagende tijden.