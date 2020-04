Mode doet goed: hoe de branche zich inspant in de strijd tegen corona, deel 1

Iedereen probeert zijn steentje bij te dragen om de coronacrisis het hoofd te bieden. De afgelopen weken ontstonden steeds meer initiatieven met een grote rode draad: het doneren van maskers, het maken van ziekenhuiskleding en natuurlijk grote gelddonaties. FashionUnited roept nu deze rubriek in het leven om ook het positieve nieuws te belichten met een selectie van initiatieven van de afgelopen week.

Pinko doneert beademingshelmen aan ziekenhuis

Modemerk Pinko heeft door middel van het eigen netwerken in het buitenland diverse beademingshelmen opgespoord en geëxporteerd naar Italië. In totaal wist het merk vijftien van deze helmen te vinden en doneert nu deze medische hulpmiddelen aan het Viao ziekenhuis in Fidenza.

Crocs doneert 200.000 schoenen aan zorgmedewerkers in onder andere Nederland

Schoenen Merk Crocs heeft wereldwijd meer dan 200.000 schoenen gedoneerd aan zorgmedewerkers. Onder andere in de Verenigde Staten, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië werden de donaties gedaan. Crocs vraagt nu ook consumenten een bijdrage te doen bij een aankoop zodat een paar schoenen aan een zorgmedewerker gedoneerd kan worden.

Louis Vuitton start met productie van medische overjassen

De ateliers van Louis Vuitton worden nu ook ingezet om medische overjassen te produceren. Eerder maakte het modehuis al duizenden niet-chirurgische mondmaskers in de ateliers. Ook een Parijse fabrikant met een snijmachine zal worden ingezet zodat patronen sneller gesneden kunnen worden en ook de productie omhoog zal gaan.

Uniqlo doneert jassen aan medische instellingen en daklozenopvang

UZA in Antwerpen en CHU Saint Pierre in Brussel hebben diverse Uniqlo jassen ontvangen. “Beschermende kleding zijn essentieel en van vitaal belang voor zorgmedewerkers die Covid-19 patiënten behandelen, maar koel en gehydrateerd blijven wanneer voor een lange tijd gewerkt wordt, blijkt last,” aldus het persbericht. “Daarom doneert Uniqlo AIRism jassen die helpen de lichaamstemperatuur te reguleren.

Daarnaast krijgt Solidatie Grands Froids Ultra Light Down jassen voor de daklozen die vanwege de corona-maatregelen niet meer bij de opvang terecht kunnen.

Jeanologia zet technologie in voor desinfecteren van maskers

Spaans denimbedrijf Jeanologia zet een speciale technologie nu in om gezichtsmaskers te desinfecteren. Het bedrijf heeft de G2-technologie zo aangepast dat het nu 15.000 maskers per dag kan desinfecteren door middel van een ozon-behandeling. Een ozon-behandeling is volgens Jeanologia de meest effectieve manier om bacteriën te doden. Het proces is goedgekeurd door de autoriteiten in Valencia en voldoet aan alle internationale veiligheidsvoorschriften. De research & development afdeling is op dit moment ook aan het onderzoeken of ze kunnen helpen bij het reinigen van kleding en werkkleding

Manolo Blahnik zet zich in voor mentale gezondheid door middel van kleurplaten

Het is niet te ontkennen dat veel mensen nu met stress en paniek te maken hebben. Daarom heeft Manolo Blahnik samengewerkt met de Mental Health Foundation. Op de website van het merk zijn nu originele schetsen van schoenen te vinden die gedownload kunnen worden om te kleuren. “Tekenen is een activiteit die Manolo aan het hart gaat en we geloven dat dit kan kalmeren en mindfulness kan stimuleren,” aldus het bedrijf. Diverse onderzoeken hebben namelijk bewezen dat kleuren een kalmerend effect op het brein heeft en volwassenen helpt bij stress.

Ook bijzonder: Vogue Italia kiest volledig witte cover als symbool voor een betere toekomst

Het mag dan geen fysieke hulp zijn, toch is de actie van Vogue Italia het noemen waard. De publicatie koos ervoor om een editie te maken met een volledig witte cover. “Om het over andere dingen te hebben - terwijl mensen dood gaan, dokters en verpleegkundigen hun leven riskeren en de wereld voor altijd veranderd - is niet het DNA van Vogue Italia,” aldus hoofdredacteur Emanuele Farneti. De kleur wit moet dan ook gezien worden als een blanco pagina voor een betere toekomst.

Beeld: Louis Vuitton/ Piotr Stoklosa