Mode en voetbal verenigen zich in een exclusieve, limited edition-samenwerking tussen FIVE en BALR.

BALR, het favoriete modemerk van sportliefhebbers, en FIVE, het wereldwijd bekende luxe horeca- en entertainmentmerk, hebben samengewerkt aan een exclusieve modecollectie in beperkte oplage om de intrede van FIVE in de modewereld met FIVE MODE te markeren.

De collectie bestaat uit een limited edition voetbalshirt - het duurste ooit geproduceerd en versierd met 30.000 Swarovski-stenen - en is beperkt tot 11 stuks, waarvan de eerste werd overhandigd aan Gerard Piqué als voorzitter van de Kings League. Het shirt maakt deel uit van een grotere capsulecollectie.

De eerste levering van de gezamenlijke collectie is nu online verkrijgbaar en in FIVE MODE-winkels in FIVE Palm Jumeirah, FIVE Jumeirah Village en FIVE LUXE in het Midden-Oosten, terwijl de tweede levering naar verwachting in juni 2024 wordt gelanceerd.

Credits: BALR.

Overgang van dag naar nacht als een BALR. at FIVE

FIVE x BALR. is een levendige expressie en eerbetoon aan de fusie van voetbal, muziek, kunst, dans en mode. Door het prachtige Come Play-logo van FIVE en het Hexagon-logo van BALR samen te voegen, ontstaat een duidelijke visuele identiteit die symbool staat voor de kruising van muziek en entertainment met de voetbalwereld.

BALR's modieuze kwaliteiten worden gecombineerd met FIVE's ongeëvenaarde expertise op het gebied van entertainment en lifestyle, waardoor deze collectie een zorgvuldig samengestelde selectie biedt. De collectie bestaat uit een veelzijdige garderobe voor overdag en 's nachts en omvat zowel mannen- als vrouwenkleding, naast een verscheidenheid aan accessoires, variërend van emmer hoeden tot slippers, badmode, strandkleding en reiskleding. Creëer het ideale ensemble voor een dag in de wereld van een BALR bij FIVE, of het nu gaat om jet-setting avonturen, zwembad- en strand bijeenkomsten, of een viering van het leven die de hele nacht duurt.

Deze collectie is ontworpen met veelzijdige uniseks looks die moeiteloos gestyled kunnen worden en inclusief zijn. Je kunt met gemak mixen en matchen voor een coole "zijn en haar" vibe.

Exclusief limited edition voetbalshirt bezaaid met Swarovski-stenen

Het pronkstuk van de capsulecollectie is het met kristallen versierde, limited edition voetbalshirt. Geïnspireerd door klassieke voetbalshirts is dit stuk voorzien van 30.000 Swarovski-stenen en het nummer vijf op de achterkant. Het is de ware uitdrukking van de samenwerking, waarbij de fusie van luxe gastvrijheid en door voetbal geïnspireerde mode tot leven komt. In het gedetailleerde patroon op het shirt komen de logo's van beide merken - de zeshoek en de driehoekige play button - samen.

Aloki Batra, CEO van FIVE Hospitality en The Pacha Group, zegt: "FIVE heeft voortdurend de toon gezet op het gebied van lifestyle, entertainment en gastvrijheid, en is een voorvechter van een ontwrichtende, innovatieve geest in al onze ondernemingen. FIVE MODE vertegenwoordigt de evolutie van FIVE als lifestyle- en entertainmentmerk en nodigt iedereen uit om te genieten van inclusieve mode, voetbal, lifestyle en plezier! Ik hoop dat deze collectie een tijdloos modestatement wordt, dat het ethos van 'Come Play like a BALR' bij FIVE weerspiegelt."

Juul Manders, CEO van BALR, zegt: "BALR. is vanaf dag één geïnspireerd door de levensstijl van profvoetballers. Onderdeel van die levensstijl is genieten van ongeëvenaarde gastvrijheid, en deze samenwerking met FIVE is echt een weerspiegeling van die geest. We zijn trots op de samenwerking achter deze collectie en zijn enthousiast om nieuwe ervaringen en producten naar de wereld te blijven brengen."

Gerard Piqué ontvangt eerste shirt

Tijdens de officiële lancering in FIVE Palm Jumeirah werd een van de 11 shirts overhandigd aan Gerard Piqué, de voorzitter van de Kings League. Piqué, die aan het hoofd staat van de nieuwe competitie die zich richt op het maximaliseren van het entertainmentniveau van voetbal in een nieuw 7 tegen 7 format, zei: "Voetbal is entertainment, en bovenal een levensstijl. Dat is een van de dingen die we willen bereiken met de Kings League en het is interessant om te zien hoe BALR. en FIVE hetzelfde willen doen met mode."

Credits: BALR.

De eerste levering is nu beschikbaar!

Vanaf €64,95 is de eerste drop, inclusief het unieke voetbalshirt, nu te koop via de respectievelijke webshops en FIVE MODE winkels in FIVE LUXE, FIVE Jumeirah Village, FIVE Palm Jumeirah en het Destino Pacha Hotel Ibiza.

De tweede drop volgt medio juni 2024. Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met farah.palia@fiveglobalholdings.com en Joanna.Huang@fivehotelsandresorts.com.