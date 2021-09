Mode-expositie voor blinden en slechtzienden opent tijdens eerste fysieke editie The Hague Fashion Week

Van 14 tot en met 17 oktober staat The Hague Fashion Week op de planning. Het is de eerste fysieke editie van de modeweek, zo schrijft de organisatie in een persbericht. Gedurende drie dagen staat mode centraal in de Hofstad: zo zijn er modeshows, workshops, talks en tentoonstellingen, waaronder een modetentoonstelling speciaal voor blinden en slechtzienden.

‘De Haagse modeweek viert inclusiviteit’, zo is in het persbericht te lezen. Alle shows, van onder meer Patrick Hiemstra, Natalie van de Klashorst en Nata Ryhz, worden uitgezonden op de ‘videotrap’ aan de Spuimarkt, zodat iedereen ze kan zien. Ook onderdeel van het programma is de tentoonstelling ‘Kijken met je handen’ in museum Escher in Het Paleis. In deze expositie laat ontwerper Michelangelo Winklaar een modecollectie ervaren door middel van tast. ‘De collectie is ‘niet alleen bedoeld om te kijken, maar juist ook om te voelen’, staat op de website van de ontwerper.

In de meeste musea is het aanraken van modeontwerpen juist niet toegestaan, waardoor deze vaak niet geschikt zijn voor blinden of slechtzienden. Er zijn wel voorbeelden bekend van musea die voor deze doelgroep randprogrammering ontwikkelen: zo kunnen blinden en slechtzienden bij de tentoonstelling ‘Sneakers Unboxed’ in het Design Museum in Londen een ‘multisensoriële tour’ volgen. Maar een mode-expositie speciaal voor blinden en slechtzienden is nieuw.

Naast de tentoonstelling organiseert The Hague Fashion Week ook een ontwerpcompetitie in samenwerking met smartphoneproducent Xiaomi. Wie wil kan uiterlijk 24 september een modeontwerp insturen dat gebaseerd is op een nieuw smartphonemodel van Xiaomi. Twaalf finalisten presenteren hun ontwerp tijdens The Hague Fashion Week. De winnaar ontvangt een geldprijs van 2.500 euro en krijgt de mogelijkheid een eigen modecollectie te presenteren tijdens The Hague Fashion Week in 2022.