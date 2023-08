Mode-illustratoren zetten hun creativiteit nu ook in voor andere sectoren

De hedendaagse mode-illustratiegemeenschap is een grote groep van meestal onafhankelijke kunstenaars die werken binnen de wereldwijde mode-industrie en hun creatieve energie meenemen naar verkoopevenementen en merkactivaties, advertentiecampagnes en redactionele artikelen. Het is momenteel een goede tijd om mode-illustrator te zijn. Modetentoonstellingen vinden regelmatig plaats in de belangrijkste hoofdsteden en illustratoren zijn overal te zien, van de Texworld-beurs tot de Parijse Haute Couture Week, terwijl organisaties zoals FIDA (Fashion Illustration and Drawing Awards) spannende samenwerkingsverbanden opzetten tussen de bij hen aangesloten kunstenaars en internationale designhuizen. Na decennia lang in de schaduw van andere disciplines te hebben gestaan, komt modekunst nu tot zijn recht als een gerespecteerd en lucratief vakgebied voor creatieven.

Artwork by Connie Lim created on the set of Daphne Guinness music video Credits: Connie Lim

We lijken inderdaad een punt te hebben bereikt waarop illustratoren die zijn opgeleid in de mode-industrie nu vraag naar hun diensten vinden in omgevingen die niet met mode te maken hebben. De zojuist uitgebrachte videoclip van Daphne Guinness, de iconische Alexander McQueen muze die muzikant is geworden, voor haar single "Hip Neck Spine", geregisseerd door Nick Knight, is een sfeervolle hommage aan sirenen van het witte doek die Guinness' uitgebreide couture-archief laat zien. Er staan ook een dozijn modekunstenaars op hun schildersezels en door de video heen zweven beelden van hun kunstwerken over het scherm. Een tentoonstelling van deze werken getiteld "Drawing Daphne" is tot 7 september te zien in de kunstruimte van ShowStudio in Londen. Kunstenares Connie Lim, een van de creatieven op de set, vertelt aan FashionUnited: "Het was een geweldige ervaring omdat we altijd alleen in onze studio's werken, maar het was zo leuk om het productieteam te zien, alle overwegingen achter de schermen, zoals belichting en rekwisieten, het opzetten van het podium. Het was veel wachten, maar het was fascinerend om bij zo'n groot project betrokken te zijn."

De 3-daagse shoot kwam voort uit een concept van Nick Knight, die een voorstander is van hedendaagse modekunst en vaak werk van illustratoren laat zien op de website en socials van ShowStudio. Voor Lim was de ervaring heel anders dan schetsen in de chaotische omgevingen van modeshows en ze merkte op dat de kunstenaars met de grootste zorg en het grootste respect werden behandeld. "De sfeer op de set was een beetje meer gecureerd," zegt Lim. "Daphne had ongeveer 100 looks, dus er waren veel veranderingen, en het filmen van dezelfde scène met verschillende looks, maar het was een geweldige kans om de prachtige kleding te zien."

Het werken op een schildersezel was niet ongewoon voor Lim, maar het moedigde aan om op grotere schaal te werken dan illustratoren meestal doen voor de mode-industrie. Ze werkte met kleurpotloden, inkt en experimenteerde met zachte pastels. "Het was een leuke speeltuin om met materialen te spelen," zegt ze.

Fashion illustrator Nicole Jarecz illustrates at FAO Schwarz 160th anniversary Credits: Nicole Jarecz

Mode-illustratoren werken in verschillende sectoren

Nicole Jarecz uit Detroit, die het begin van haar carrière in Parijs doorbracht, werkt veel met lokale en internationale merken en schetst live op bruiloften en privéfeesten. Afgelopen herfst vloog ze naar New York om te schetsen in de bekende speelgoedwinkel FAO Schwarz. "Op dat moment werkte ik voor een PR-firma die zowel Faber-Castell als Steiff teddyberen vertegenwoordigde en ik had een langdurige relatie met Faber-Castell opgebouwd door how-to video's te maken voor hun sociale media," vertelt Jarecz over hoe de kans zich voordeed. "Het hoofd van het PR-firma was al vele jaren mijn grootste fan en zij opperden het idee om mij te laten tekenen op de 160e verjaardag van FAO Schwarz voor Steiff teddyberen."

Het tekenen van baby's, kinderen en teddyberen verschilde van haar illustratiewerk voor merken als Louis Vuitton, Tiffany of Gucci, maar, zegt Jarecz, "ik vond het heerlijk om het af te wisselen en realiseerde me dat ik uiteindelijk alles wat ik maar wil in de mode kan maken en het heeft echt andere deuren voor me geopend. Nu word ik voortdurend gevraagd om te schetsen op evenementen met kinderen of om illustraties op maat te maken voor gezinnen, iets waar ik echt van geniet."

Meagan Morrison richtte haar blog TravelWriteDraw.com op in 2010 nadat ze was afgestudeerd met een AS-diploma in mode-illustratie aan het Fashion Institute of Technology in New York. Ze ging fulltime in 2014 toen ze haar baan in de modewereld opgaf.

"Ik heb in 2010 heel bewust gekozen om reizen in de naam van mijn blog te zetten, omdat ik wist dat het moeilijker zou zijn om in de reis hospitality wereld te komen dan om modeklanten te krijgen," zegt Morrison. "Ik was altijd al geïnteresseerd in het snijvlak tussen mode en reizen en lifestyle, waar de jetset uithangt als de reislust toeslaat."

Meagan Morrison in partnership with Mastercard sketches guests at Cannes Lions Festival, June 2023 Credits: TravelWriteDraw

Twee van Morrisons spraakmakende klussen deze zomer zijn niet zozeer van modemerken als wel van reisklanten. Nadat ze eerder gasten had geschetst op een door Mastercard gesponsord wellnessfestival en op de radar stond van een evenemententeam dat haar had gevraagd voor de opening van een hotel in Dubai, werd Morrison beschouwd als een natuurlijke fit voor de multisensoriële ervaring die Mastercard had gepland voor Cannes. Gasten vulden een enquête in die resulteerde in een aangepaste muziekselectie die werd afgespeeld terwijl Morrison hun portret schetste. Haar kunst droeg bij aan een meeslepende Rivièra-ervaring die alle zintuigen raakte, waarbij gasten werden vastegelegd tussen de kleuren van de glamoureuze zomerbestemming met haar kenmerkende expressieve inkten en wassingen. Net als bij Jarecz ontstaan er voor Morrison vaak nieuwe kansen door een combinatie van connecties uit het verleden en serendipiteit. Een evenementenplanner bij Chase Travel die eerder verbonden was aan Ritz Carlton, een merk waar Morrison in de loop der jaren veel mee heeft samengewerkt, bracht Morrison deze zomer achter de schermen bij de tenniskampioenschappen van Wimbledon om Adidas Stan Smith-sneakers te customizen.

Hoewel ze doet alsof het moeiteloos gaat, zegt Morrison: "Het is heel veeleisend om afstand te houden tussen mij en het bedrijf. Het is echt moeilijk om het te scheiden. Dat is waarschijnlijk een van de grootste obstakels. Maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen de uitdagingen." Ze krijgt 99,9 procent van haar klanten via Instagram waar ze een natuurlijke content creator blijkt te zijn met een open houding die symbiotisch werkt voor haar, haar 174K volgers en de merken die ze vertegenwoordigt. "Instagram is een platform dat zich zo prachtig leent om te laten zien waar artiesten toe in staat zijn. Ik weet dat TikTok erg populair is, maar ik vind het veel uitdagender om mijn stijl van werken op dat platform te laten zien," zegt ze. "Het leent zich echt voor grootse gebaren op grote doeken, maar als je in kleinere ruimtes werkt is het een beetje uitdagender."

Morrisons spannendste optreden tot nu toe was schetsen tijdens de Formule 1 Grand Prix, gevolgd door een gesprek over spiritualiteit met wereldkampioen Lewis Hamilton. Ze was niet eerder een Formule 1-fan, maar zegt dat ze er door deze ervaring wel een is geworden. "Ik denk dat dit laat zien hoe je als artiest zoveel verschillende wegen kunt bewandelen en hoe je contact maakt met mensen," zegt ze. "Bij het illustreren van de uiteindelijke race kon ik die fashion lifestyle flair gebruiken, ook al was het een ander onderwerp." Haar meest ongebruikelijke ervaring tot nu toe was het illustreren op basketballen voor Marriott Bonvoy: "De toepassing van mijn kunst op een bolvormig oppervlak bracht me echt buiten mijn comfortzone," zegt Morrison. "Grappig, want je gaat van een plat vlak naar plotseling van alle kanten over je werk moeten nadenken, maar het was een geweldig project."

Hotel du Cap-Eden-Roc, Cap d'Antibes by Meagan Morrison, 2019 Credits: TravelWriteDraw.com

Of het nu gaat om mode of non-fashion ruimtes, het ontvangen van een live portret op maat of een leren tasje met monogram, gasten waarderen de persoonlijke touch van de kunstenaar op het werk, volgens de illustratoren die we hebben geïnterviewd. En in dit tijdperk van het personal brand helpen zulke mee naar huis genomen aandenkens, wanneer ze worden gedeeld op sociale media, individuen hun eigen online identiteit te cultiveren en het profiel van het merk op te bouwen. Het is dus een win-win situatie, een mooie lus van zelfexpressie.

Morrisons allereerste uitstapje buiten de modewereld was al haar droombaan: Condé Nast Traveller vroeg haar om haar weg door Bermuda te illustreren en alles vast te leggen, van vis en lokaal eten tot ambachtelijke sieraden en architectuur. Toch blijft ze haar droom waarmaken. Op dit moment bereidt ze zich voor op een reis door Peru, in opdracht van Marriott International om een op toerisme gerichte serie kunstwerken te maken. Ze kijkt ernaar uit om in de herfst ter plaatse te zijn en een persoonlijk werk te maken op basis van de vele maanden inspiratie die ze heeft opgedaan.

"Ik leef met een zeer optimistische instelling en ik ben zo dankbaar dat ik mag doen wat ik doe. Ik hou er zoveel van," zegt Morrison over het geheim van haar succes. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik zo gepassioneerd ben over wat ik doe voor de kost.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.