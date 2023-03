Mode in het tijdperk van kunstmatige intelligentie: van ontwerp tot klantervaring

In de wereld van de voortdurend evoluerende metaverse en Web3-technologie is kunstmatige intelligentie (AI) momenteel een van de meest besproken en een van de meest raadselachtige vormen van technologie die de ronde doen. De innovatie heeft een nieuwe, zij het dubbelzinnige formule voor creatie in het digitale tijdperk ingeluid. Wat is AI precies? Kunstmatige intelligentie (AI) is de combinatie van computerwetenschap en gegevens naast machinaal leren, waarbij algoritmen worden ontwikkeld die een systeem van voorspellingen of analyses kunnen creëren op basis van ingevoerde gegevens. Machines die binnen deze technologie worden gebruikt, bootsen de menselijke geest na en kunnen in de loop der tijd leren en verbeteren om hun processen aan te passen. Op het gebied van kunst en design is AI zodanig toegepast dat het mogelijk is een constante stroom van inhoud te creëren. Toch gaat het eigenlijke proces van het produceren van AI-beelden gepaard met veel vallen en opstaan. Bij het betreden van zo'n platform wordt de maker gevraagd een aanwijzing te geven, die zo algemeen of zo specifiek kan zijn als hij wil. Naarmate de machine begint te leren en te begrijpen wat er wordt gevraagd, komen de geproduceerde beelden steeds dichter bij de gewenste output. De kleinste aanpassing van de opdracht kan de beelden veranderen, en hoe meer er wordt onderzocht, hoe gedetailleerder het eindproduct. Muziek, kunst, modeontwerp en andere creatieve gebieden zijn nu onderworpen aan AI-technologie, in een sector die zich snel ontwikkelt naarmate de belangstelling toeneemt. Deskundigen op dit gebied onderzoeken momenteel ook of AI creatief kan zijn zonder menselijke tussenkomst, terwijl ze de diepte van de communicatie tussen mensen en machines proberen te begrijpen.

Het onderwerp AI kwam vooral eind vorig jaar in de belangstelling toen technologieën als ChatGPT, Lensa AI en Midjourney hun intrede deden en een debat op gang brachten over het gebruik van AI in de creatie. Terwijl sommigen beweren dat de technologie kan worden gezien als een vorm van kopiëren en mogelijk een reeks andere ethische kwesties met zich meebrengt, waaronder het aanmoedigen van massaproductie, zien anderen het als een nieuwe vorm van creatieve uitlaatklep, die ontwerpers en kunstenaars toegankelijke hulpmiddelen biedt om hun creaties te ontwikkelen.

Field Skjellerup, AI-produced design - @ai_clothingdaily. Beeld: Field Skellerup

Een soortgelijke discussie kwam onlangs aan het licht in de NFT-ruimte, nadat kunstenaar Mason Rothschild door Hermès voor de rechter was gedaagd. Het luxemerk beschuldigde hem ervan zijn ontwerpen te hebben gestolen om digitale activa te creëren die hem meer dan een miljoen dollar aan omzet hadden opgeleverd. Uiteindelijk oordeelde een jury in het voordeel van het Franse luxemerk en stelde vast dat Rothschild inderdaad van zijn naam had geprofiteerd. De uitspraak schept in de ogen van deskundigen een precedent voor hoe soortgelijke zaken tussen technologie en mode in de toekomst zouden kunnen worden behandeld , en trekt parallellen met het lopende AI-discours. Maar kunnen dergelijke vorderingen, naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, de industrie daadwerkelijk ten goede komen?

AI als gezamenlijke benadering van design

Voor creatieven heeft AI een deur geopend voor wie op zoek is naar een nieuwe manier om de industrie te betreden, met een reeks online tools, zowel gratis als betaald, waarmee bijna iedereen toegang heeft tot de technologie. Dergelijke producten zijn op grote schaal gebruikt door zowel het publiek als een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers, die opnieuw definiëren wat het betekent om vandaag de dag een maker te zijn. Field Skjellerup, de AI-kunstenaar achter het Instagram-account @ai_clothingdaily, doet precies wat de titel van het profiel zegt - dagelijkse AI-kleding maken. Zijn ontwerpen zijn zo realistisch dat de commentaren van de pagina gevuld zijn met mensen die vragen hoe ze de stukken kunnen bestellen. De looks variëren van AI-herwerkingen van Nike-schoenen, compleet met zware versieringen en ingewikkeld borduurwerk, tot volledige runway-outfits gedragen door even kunstmatige modellen.

Dit is overigens niet Skjellerups eerste stap in de modewereld. De maker exploiteert ook het onderzoeksplatform en de marktplaats Luckynumber8, waar vintage en archiefkleding wordt verzameld en vaak verkocht. Dit sluit nauw aan bij zijn AI-werk, waarvoor hij zich laat inspireren door eerdere runwaycollecties van ontwerpers en door materialen waarmee hij graag wil experimenteren. In een gesprek met FashionUnited zegt hij over het proces: "Werken met AI op deze manier is een zeer collaboratieve aanpak, je moet een input geven, wachten op het generatieve beeld en dan dienovereenkomstig reageren. Zelfs als ik een eerste idee heb, kan het resultaat totaal anders zijn, afhankelijk van hoe de AI erop reageert. Ik geniet echt van het gevoel van mysterie rond deze tools."

Field Skjellerup, AI-produced design - @ai_clothingdaily. Beeld: Field Skellerup

In de ogen van Skjellerup is AI een belangrijk hulpmiddel voor design omdat hij gelooft dat de technologie de kunstenaar niet wegneemt, maar juist zijn creatieve potentieel vergroot. Hij voegt eraan toe: "De mogelijkheid om snel grote groepen beelden te genereren maakt de eerste conceptfasen zeer productief en drijft onze eigen ideeën verder dan wat ze anders hadden kunnen worden. Ik zou graag zien dat AI-ontwerptools het ontwerpproces democratiseren. Hierdoor zal de rol van de ontwerper en de consument vervagen. Aangezien mode een top down industrie is, kan deze rolvervaging leiden tot zeer spannende mogelijkheden."

Waar hapert de AI-optimalisatie?

Kritiek op dit format is momenteel onvermijdelijk, aangezien individuen binnen en buiten de sector hun zegje doen over wat design inhoudt. Ook hiervan is Skjellerup zich terdege bewust, maar zijn perceptie blijft veerkrachtig. Gevraagd naar zijn mening over mogelijke misvattingen over dit onderwerp, zegt hij: "Ik heb mensen binnen de industrie horen zeggen dat dit 'geassisteerde creativiteit' is, en naarmate deze tools toegankelijker worden, zullen we zien dat dit de norm wordt. Ik heb het gevoel dat mensen ofwel nog niet zelf AI-creatiemiddelen hebben uitgeprobeerd en klaar staan om een oordeel te vellen, ofwel bang zijn voor het verlies van banen binnen de sector. Ik denk dat dit een terechte zorg is, maar we mogen niet vergeten dat elk banenverlies te wijten is aan mensen in machtsposities die beslissingen nemen, niet aan de tools zelf."

Deze aarzeling rond de plaats van AI in design wordt in recente studies steeds vaker geanalyseerd, nu deskundigen de praktische toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie in het creatieve ontwerpproces onderzoeken. Dit was een concept dat Yoon Kyung Lee, een professor aan de Pusan National University in Korea, onderzocht voor haar studie 'Thinking Skills and Creativity'. Om dit onderzoek uit te voeren, begon Lee met het genereren van textielontwerpen met behulp van AI-software en vergeleek de modellen met het werk van ontwerpstudenten. In haar resultaten vond ze dat de ontwerpen van beide vergelijkbaar waren, maar er was een duidelijke uniciteit en originaliteit te zien in de door mensen gemaakte ontwerpen, die vaak voortkwamen uit de ervaringen van de persoon zelf.

Lee merkt wel op dat het gebruik van AI bij repetitieve taken de efficiëntie zou kunnen verbeteren, terwijl het proces zelf een goed leermiddel kan zijn voor degenen die geen expertise hebben in de sector. De professor stelde dat samenwerking tussen mens en AI daarom in sommige gevallen effectief is, met name bij werk dat verband houdt met verschillende disciplines buiten alleen visuele aspecten. Over haar rapport zegt Lee het volgende: "In de toekomst zal iedereen een schepper of ontwerper kunnen zijn met behulp van AI-modellen. Tot nu toe hebben alleen progressieve modeontwerpers kleding kunnen ontwerpen en presenteren. Maar in de toekomst zal het voor iedereen mogelijk zijn om de kleding te ontwerpen die ze willen en hun creativiteit te tonen."

Field Skjellerup, AI-produced design - @ai_clothingdaily. Beeld: Field Skellerup

De reis van de klant personaliseren

Zoals Lee afleidde, is het niet alleen kledingontwerp waarin AI een rol speelt. Retailers implementeren de technologie steeds vaker in hun e-commerce en online marketingstrategieën, waarbij ze profiteren van het vermogen om de klantervaring te verbeteren en mogelijk te zorgen voor duurzamere productieprocessen. Het is vooral populair onder de voortdurende e-commerce evolutie, vaak toegepast op de websites van retailers om nauwkeurigere productaanbevelingen te doen en gegevens te verzamelen om zoeken en ontdekken efficiënter te maken.

Er is een toename van bedrijven die dergelijke technologie gebruiken om detailhandelaren oplossingen te bieden die de ervaringen van de consument uitbreiden. Een daarvan is Perfect Corp, een technologiebedrijf dat AI-gestuurde probeerervaringen voor e-commerce aanbiedt, waardoor consumenten producten vanuit hun eigen huis kunnen proberen. De functie maakt een snelle analyse mogelijk die de shopper vervolgens productaanbevelingen op maat kan bieden, waardoor producten efficiënt worden afgestemd op de behoeften van de consument en het vertrouwen in hun aankoop toeneemt.

In een gesprek met FashionUnited wijst Alice Chang, CEO en oprichter van Perfect Corp., op de voordelen van dergelijke producten: "Modemerken kunnen klanten een gepersonaliseerde winkelervaring bieden die de klanttevredenheid verhoogt, terwijl ze minder producten terugsturen. Deze oplossingen maken ook een duurzamere bedrijfsvoering mogelijk, waardoor merken hun ESG-doelstellingen kunnen halen door de hoeveelheid afval en emissies die vrijkomen bij het samplen en retourneren van producten te verminderen."

Volgens Chang is de implementatie van dergelijke technologieën ook cruciaal om relevant te blijven voor het huidige winkelpubliek, dat steeds meer leunt op gepersonaliseerde, digitale ontwikkelingen om zijn aankoopbeslissingen te nemen. Chang voegt daaraan toe: "De vooruitgang van AI is de afgelopen jaren enorm versneld, waardoor merken hun klantenreis kunnen transformeren en de verkoop, betrokkenheid en klantentrouw kunnen verbeteren. De winkelgedrag van consumenten zijn aan het verschuiven, en dit gebeurt via meerdere kanalen en winkelruimtes. Als we naar de toekomst kijken, zal AI een grotere rol gaan spelen in alle sectoren door consumenten in staat te stellen op een meer gepersonaliseerde, interactieve manier te winkelen."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.