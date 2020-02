Modemaand: Een vooruitblik op LFW, MFW en PFW

Het voelt wat gek om te zeggen dat ‘de modemaand’ net is begonnen. De industrie heeft immers al een maand lang naar mannenmode shows gekeken, haute couture week en Copenhagen Fashion Week hebben beide al plaatsgevonden. De cyclus van vier weken waar we nu in zitten, met New York Fashion Week die enkele dagen geleden is begonnen, zorgt er echter voor dat editors, inkopers en influencers tussen de vier grote modesteden reizen voor een blik op de herfst/winter 2020 womenswear collecties.

New York Fashion Week is gestart met enkele grote afwezigen op het schema. Tommy Hilfiger, Tom Ford en Jeremy Scott. Chileense ontwerper Maria Cornejo cancelde haar show en Ralph Lauren staat niet op het officiële schema. Terwijl de mode industrie zich focust op de modeweken, speelt in het nieuws het corona-virus een grote rol. Tijdens New York Fashion Week was het effect al te zien bij Chinees merk Muzkin van ontwerper Kate Han. Meerdere rijen bleven leeg tijdens de show, een zeldzaamheid tijdens de Amerikaanse modeweek, zo meldt nieuwsbureau AFP. Het nieuwsbureau meldt dat de rijen leeg bleven uit de angst voor het virus. London en Milan Fashion Week meldden eerder al dat de evenementen ook beïnvloed worden door de uitbraak van het virus. London Fashion Week meldt dat de aanwezigheid van Chinese pers en inkopers ‘significant lager is’ en Milan Fashion Week gaat zelfs zo ver dat het voorspelt dat zeker 1000 inkopers, journalisten en stylisten niet zullen komen. Chinese modemerken Angela Chen, Ricostru en Hui hebben hun shows tijdens Milan Fashion Week al gecanceld.

Met dit alles in het achterhoofd kijkt FashionUnited naar welke evenementen en shows extra aandacht verdienen. Van Londen tot Milaan en Parijs, we zetten ze voor u op een rij.

London Fashion Week

London Fashion Week vindt plaats van 14 tot en met 18 februari.

Deze week zal de focus overgaan van New York Fashion Week naar London Fashion Week. De British Fashion Council, de organisator van de modeweek, heeft aangekondigd dat deze editie draait om positieve mode en inclusiviteit. De Positive Fashion Exhibition keert dan ook terug op het schema, naast openbare shows van Temperley London, De La Vali en talks in de fashion week hub, The Store X.

Meer dan zestig catwalk shows en presentaties staan op het officiële programma. Denk aan Tommy Hilfiger, Burberry, Christopher Kane, Erdem, JW Anderson, Roksanda, Simone Rocha, Mulberry, Victoria Beckham en Vivienne Westwood. Opkomend talent heeft ook een plek tijdens de modeweek. Denk aan Fashion East, Goom Heo, Nensi Dojoka, Ancuta Srca, Gareth Wrighton, Saul Nash, Wen Pan en Yuhan Wang. Yuhan Wang, de winnaar van de Fashion East talent incubator, zal de modeweek openen met haar eerste solo show.

Naast alle shows vinden ook twee award uitreikingen plaats. Allereerst de 2020 International Woolmark Prize. Tijdens deze editie zal ook de eerste Karl Lagerfeld Award voor Innovatie worden uitgereikt. In de lijst van genomineerden voor de International Woolmark Prize bevindt zich ook een bekende uit de Benelux, het merk Botter. Ontwerpers en oprichters Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh zijn naast designers voor hun eigen merk ook de creatief directeuren voor modehuis Nina Ricci.

De Queen Elizabeth II Award for British Design is de tweede prijsuitreiking tijdens de modeweek. De award erkent de rol die mode speelt op verschillende gebieden. Diplomatieke relaties, cultuur, communicatie maar het zoomt in ook de creativiteit van design, merken die een belangrijke maatschappelijke rol spelen of die juist duurzaam te werk gaan. Afgelopen jaar ging ontwerper Bethany Williams naar huis met de prijs.

Milan Fashion Week

Milan Fashion Week vindt plaats van 18 tot en met 24 februari.

Het Italiaanse schema wordt overheerst door de gebruikelijke grote namen: Gucci, Prada, Fendi, Moschino, Armani, Bottega Veneta, Missoni en Versace. Emilio Pucci presenteert in samenwerking met Christelle Kocher van modemerk Koché de eerste collectie gemaakt door een gast-ontwerper. Het concept is gelijk aan de Moncler Genius-collecties, die dit seizoen door Jonathan Anderson en Rimowa worden ingevuld.

Camera Nazionale della Moda zal voor de tiende keer de Fashion Hub Market organiseren. De Fashion Hub Market biedt een plaats voor opkomende merken. Deze keer zal het gaan om Apnoea, Delirious Eyewear, Gentile Cantone, Giuseppe Buccina en Salvatore Vignola. Ook zullen vijf opkomende merken uit Afrika een plek krijgen in de hub, maar deze zijn nog niet aangekondigd.

Paris Fashion Week

Paris Fashion Week vindt plaats van 24 februari tot en met 3 maart.

De modemaand wordt traditiegetrouw afgesloten in Parijs. Grote namen zoals Dior, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Stella McCartney, Chloe, Saint Laurent, Givenchy en Chanel zijn zoals gewoonlijk te zien op het schema. Toch zijn er wat nieuwe ontwikkelingen. Zo presenteert Felipe Oliveira Baptista zijn eerste collectie als creatief directeur voor Kenzo. Celine presenteert een co-ed show nadat het afwezig was tijdens Paris Fashion Week Men’s. Ook is er extra aandacht voor de show van Miu Miu nu de geruchten cirkelen over Raf Simons die zich mogelijk bij het merk aansluit.

Paris Fashion Week is deze editie nog een stapje internationaler door de aanwezigheid van de London Show Rooms en ‘Meet the Nordics’. De London Show Rooms is een pop-up showroom voor opkomende Britse ontwerpers zodat ze meer naamsbekendheid kunnen krijgen buiten de Britse markt. ‘ Meet the Nordics’ was al te spotten tijdens Copenhagen Fashion Week en reist nu met de merken Ganni, Filippa K, Mpfen en Designers Remix door naar Parijs.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Caitlyn Terra.

Beeld: Carmen González for FashionUnited