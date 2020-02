New York Fashion Week: Ralph Lauren en de ontbrekende iconen

Het ready-to-wear catwalkseizoen voor dames staat voor de deur, want vandaag begint New York Fashion Week. Opmerkelijk genoeg is Ralph Lauren dit seizoen afwezig, zowel op de officiële planning als op andere catwalkevenementen.

Lauren is diep gegrond in de wortels van Amerikaanse mode en blijft een sterk merk. Zijn afwezigheid bij NYFW trekt de relevantie van catwalkshows aan de East Coast in twijfel, aangezien veel Amerikaanse labels de voorkeur geven aan Parijs, Los Angeles, sociale media of direct-to-consumer initiatieven om hun collecties te presenteren.

De New York-agenda zit opmerkelijk vol gaten. Er missen belangrijke ontwerpers als Tom Ford, de huidige voorzitter van de CFDA die ervoor heeft gekozen om te showen in Los Angeles, en Tommy Hilfiger, die zijn collectie in Londen zal tonen. Hilfiger heeft in verschillende steden tour de force-evenementen georganiseerd, en is niet langer aanwezig in New York. Maria Cornejo, de Chileense ontwerper met eigentijdse collecties die normaal een verfrissende kracht zijn te midden van een lome modeweek, heeft haar show geannuleerd. St. John en Jeremy Scott deden hetzelfde.

Hoewel de kalender veel van zijn ‘vaste ontwerpers’ heeft behouden, waaronder Proenza Schouler, The Row, Carolina Herrera, Brandon Maxwell, Tibi en Michael Kors, zijn het de “economische, culturele en technologische omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat de Bryant Park-tenten, die eens het levendige centrum van de Amerikaanse mode waren, niet meer bestaan,” stelt Vogue Business. “Amerikaanse mode is nu veel dieper en breder dan de catwalks van New York.”

Inkopers bezoeken geen shows

In New York, en ook in Parijs en Londen, zijn inkopers grotendeels afwezig bij de shows. In plaats daarvan bezoeken ze showrooms en locaties waar ontwerpers en distributeurs collecties presenteren. Instagram en een groot aantal mode-apps livestreamen de catwalkpresentaties, waardoor het niet langer noodzakelijk is om shows persoonlijk bij te wonen om beslissingen te nemen op basis van welke collecties er zijn.

Het echte inkopen gebeurt buiten de modeweek om

In het huidige tijdperk van see now, buy now hebben veel warenhuizen en boetieks grotere budgetten voor pre-collecties die tussen november en januari worden verkocht en in de winkels hangen voordat de hoofdcollecties voor het herfstseizoen in de schappen liggen. Het catwalkseizoen kan de zichtbare trend en algemene richting bepalen, maar voor veel inkopers gebeurt de kernactiviteit van inkopen al enkele weken eerder.

Het doel van de modeweek lijkt te zijn veranderd in een verouderd handelsevenement voor een geëvolueerde industrie. Voor opkomende ontwerpers en startups zijn er talloze goedkopere manieren om op de markt te komen, zonder hulp van catwalkpresentaties. Volgens Vogue Business is “de een-maand durende parade van modeweken niet duurzaam en neemt New York hierin de zwakste positie in”.

Als een catwalkshow gemakkelijk 200.000 dollar kost, is de ROI moeilijk te kwantificeren. Bloomberg meldde twee jaar geleden in een artikel dat kleding zijn aantrekkingskracht heeft verloren en dat Amerikanen er steeds minder aan uitgeven. Waarom een fortuin uitgeven aan een designerjurk terwijl je voor dezelfde prijs een weekend naar het buitenland kunt reizen?

Stervend, dood en herrezen

De modeweek is diverse malen doodverklaard en daarna herrezen. Het doel van de modeweek wordt, afhankelijk van wie je erover spreekt, ofwel als baanbrekend, ofwel als onnodig beschouwd. Wat we zeker weten, is dat de traditionele modecyclus niet langer bestaat in het digitale tijdperk van snelheid. Het idee van het kopen van winterjassen in hartje zomer en sandalen wanneer het vriest zijn slechts twee voorbeelden van een scheef systeem.

Concluderend is de modeweek in New York een soort marketingsoefening voor merken die de kosten kunnen betalen. De exposure zal de verkoop van kleding, geuren en accessoires stimuleren of samenwerkingen genereren met andere bedrijven die een catwalkshow als maatstaf voor succes beschouwen.

Volgens Quartz “voelen modeweken voor ontwerpers vaak als openbare onthullingen die het hoogtepunt markeren van het werk dat in hun collecties is gestoken. Het kan een unieke beloning zijn.” Voor anderen is de catwalk niet langer het enige medium waarop ze zichtbaar zijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited COM. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Sankuanz AW20/21, via Catwalkpictures