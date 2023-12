Mode-opleiding TMO introduceert associate degree Fashion Business Professional

Mode-opleiding TMO Fashion Business School voegt een nieuwe opleiding toe aan het assortiment. Het gaat om een associate degree Fashion Business Professional van twee jaar, zo meldt de school. Deze opleiding gaat in februari 2024 van start.

De opleiding werd op touw gezet naar aanleiding van directe vragen uit het netwerk van de school. “Er is grote behoefte aan mensen met gedegen kennis van de fashionbranche, die tegelijkertijd een hands-on mentaliteit hebben – en dat is precies waarmee onze Fashion Business Professionals straks het werkveld betreden”, aldus Yvonne Kanters, directeur-bestuurder van TMO Fashion Business School. “We werken nauw samen met mode-(retail)ondernemers en spreken vaak met oud-studenten. Zij delen hun kennis en ervaring, maar ook hun vragen. Zo krijgen studenten altijd up-to-date onderwijs en een divers en realistisch beeld van de laatste ontwikkelingen, behoeften en trends in de industrie. Als TMO zien we het als onze missie bij te dragen aan een duurzame modewereld. Met deze opleiding doen we dat door het opleiden van toekomstbehendige young professionals, die zowel innovatief als ondernemend zijn.”

De school benadrukt in het persbericht dat de nieuwe opleiding de nadruk legt op praktische vaardigheden en een combinatie maakt tussen brede basiskennis van de industrie met bedrijfskunde. Wie de associate degree opleiding wil volgen, moet een vooropleiding op mbo4, havo of vwo-niveau hebben afgerond.