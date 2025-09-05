Mode Suisse 2025: De 'stille hoop' van de Zwitserse mode luid en duidelijk

Tweeëntwintig ontwerpers, meer dan 100 looks – voor een modeweek geen bijzonderheid. Maar de jaarlijkse Mode Suisse is geen uitvoerig, meerdaags evenement, maar een enkele, compacte avond in het teken van Zwitsers talent.

De urenlange soirée begon al om 14.00 uur met een showroom. Gasten kregen een voorproefje van de te verwachten mode, voordat de collecties uiteindelijk backstage werden gebracht en lege rekken achterlieten. Hoewel de combinatie van fingerfood en drankjes, omringd door catwalklooks vlak voor de show, gevoelige zielen nerveus zou kunnen maken, verliep alles soepel. En terwijl modeshows elders vaak te laat beginnen, startte de eerste show van Mode Suisse stipt op tijd.

Het hoge tempo van looks en ontwerpers, en de daaruit voortvloeiende lengte, testte de aandachtsspanne van de gasten. Organisator Yannick Aellen leek zich hiervan bewust. De avond begon met een stem uit het niets die het publiek opriep het programmaboekje te volgen om de labels correct te identificeren. Pas daarna klonk de muziek – een mix van elektronica en folk van Bit-Turner, Gael Faure en Jono McCleery – en opende een look van Maximilian Preisig, net afgestudeerd aan de modeacademie FHNW in Basel, de modemarahton.

Het bonte podium van de Zwitserse ontwerpers

De openingslook bestond uit een oranje broek en een wit oversized T-shirt. Op zichzelf geen baanbrekende silhouette, maar het T-shirt met de slogan 'De Stille Hoop' gaf de combinatie gewicht.

Toegegeven, de boodschap ging soms verloren in de felle broek, die het model bij elke stap dreigde te verliezen – een detail dat later onder de gasten druk werd besproken. Geniestreek of misser? Misschien wel allebei. Zo werd dit beeld ongemerkt het leidmotief van een avond die zich anders moeilijk laat omschrijven.

Dat politiek een rol speelt voor ontwerpster Anastasia Bull, bleek al in een gesprek voor de show, en niet alleen door haar woorden. De backstagepas van de ontwerpster was versierd met een button met de Palestijnse vlag, terwijl ze sprak over haar collectie die ‘het patriarchaat begraaft’. Op de catwalk vertaalde dit voornemen zich vooral in weelde. Minijurken van pailletten en borduursels werden gecombineerd met veel kleur, totdat deze langzaam plaatsmaakte voor duisternis voor de ‘begrafenislook’, die ook deed denken aan een duistere bruid – compleet met bloemenkroon en boeket.

Bij Jill Bloch werd het ‘huisvrouw’-narratief gecontrasteerd met knipogende subversie. Modellen combineerden brood en schep met minirok, pofbroek en laarzen, tuinhandschoenen met deels ultrafeminiene silhouetten. Het geheel leek ergens tussen ballerina-boerenmeisje en urban grootstadshouding te landen. De trotse ouders – zo leek het tenminste – klapten in het publiek en pinkten een traantje weg – een klein familiemoment op het Mode Suisse-podium.

Terwijl bij Bloch alledaagse voorwerpen uit het boerenleven de catwalk bevolkten, dompelde Lundi Piscine het publiek onder in water. Door werkkleding en uniformen geïnspireerde parachute-broeken, bivakmutsen en een op het 500-eurobiljet geïnspireerde top werden gecombineerd met reddingsboeien, hengels en zwemvesten – een beeldtaal die het verlangen naar een betere wereld rechtstreeks op de catwalk bracht. De tekst ‘We want a better world’ prijkte zowel op kleding als op een vlag en verwees naar het werkproces van ontwerpster Lucie Guiragossian, wiens materialen uit lokale bronnen komen en worden geüpcycled.

Niet minder opvallend was het optreden van Tati, een label dat folkloristisch-sexy breipunk combineert met upcycling-textiel. Handgebreid werk wordt over het algemeen niet als sexy beschouwd, maar juist daarin ligt de kracht van ontwerpster Tatjana Haupt, die zowel de organisatoren als de Mode Suisse-jury overtuigde en dit jaar als nieuwkomer in het programma werd opgenomen. Net als Lundi Piscine, Sonney en Thomas Clément werd ze gesteund door de D.E.S.I.G.N. Foundation, die de volledige deelnamekosten en een deel van de uitgaven voor vier talenten onder de 35 uit het Mode Suisse & Friends-programma betaalt.

Tati wist de catwalk om te toveren tot een speelse, queer wereld. Aan het einde van de show verscheen Haupt, omringd door haar giechelende team, lachend en hand in hand op de catwalk – een beeld dat dezelfde onbezorgde energie uitstraalde als haar vijftien looks. Tussen pluche katten, Y2K-referenties en een knipoog vormde de collectie een levendig manifest en een duidelijke uitnodiging tot revolutie, zichtbaar op shirts, accessoires en in elk liefdevol geënsceneerd detail.

Een soortgelijke levensvreugde als Tati bracht ook JMQ – Jordan Martinez Quintana. In de shownotes werd de collectie van de ontwerper omschreven als ‘maximalistische mode, ergens tussen een flamenco-feest en een parkeerplaatsrave’ – en in dit geval voldeed de beschrijving precies aan het programma. Polkadots werden gecombineerd met fruitprints, op flamenco geïnspireerde rokken met ruches en hoofddoeken stonden naast minibaguettes en boodschappenwagentjes, perfect voor een licht kitscherige marktbezoek. Een andere look toonde een ontbloot bovenlichaam, beplakt met motorsport-stickers, een oversized gouden ketting en een rijkelijk geborduurde pufferjas – een combinatie tussen streetstyle en popcultuurcollage die mannelijkheidsbeelden met humor en overvloedige energie deconstrueerde.

Bijna net zoveel vreugde als de collectie van JMQ bracht echter het besef dat het begin van een welverdiende pauze was bereikt. Het eerste deel van de avondvullende show duurde bijna een uur langer dan gepland. De modellen hadden de catwalk nog niet verlaten, of de ongeveer 400 toeschouwers sprongen al van hun stoelen – klaar om hun glazen bij te vullen en het geziene te laten bezinken.

Ondanks deze stormachtige run naar de bar waren de meesten op tijd en geordend terug voor het tweede deel van de avond, dat niet minder diversiteit en rijkdom te bieden had dan het eerste.

Een bijzonder hoogtepunt waren de drie studenten die geselecteerd waren voor de showcase van modeuniversiteit HEAD: Alan Clerc, Marie Boutin en Thibaut Barraud. Bijna meer dan welke andere collectie dan ook toonden de jonge talenten een verfijnd gevoel voor detail en combineerden ze concept en commercie naadloos.

Clerc had zijn collectie oorspronkelijk ontworpen voor het mannelijk lichaam – zijn eigen, om precies te zijn. Sterk beïnvloed door klassieke kleermakerij, soms herinnerend aan het werk van Martin Margiela, onderzocht hij de constructie en deconstructie van het lichaam en werd gepresenteerd op zowel mannelijke als vrouwelijke modellen.

Boutin liet zich inspireren door motorsport en motoren en creëerde een ledercollectie met nauwkeurig vervaardigde korsetten, bralettes, jassen, mantels en broeken – allemaal stukken die je je gemakkelijk kunt voorstellen op jonge popsterren, zowel op het podium als in het dagelijks leven. Een zijden jurk met rafelige zoom – alsof hij de banden van een motorfiets had geraakt – is afgeleid van de motorpakprints van haar vader, die ze op haar eigen ontwerpen overbracht. Barraud, de enige bachelorstudent onder de drie, terwijl Clerc en Boutin onlangs hun master hadden afgerond, presenteerde een zwart-witte collectie van zijdeachtige tops en nauwsluitende jurken – even nauwkeurig en overtuigend als het werk van zijn collega's.

Sculpturale ontwerpen van HEAD-alumnus Thomas Clément volgden, die echter niet onder de vlag van de school, maar als zelfstandig ontwerper optrad. Uitgangspunt waren alledaagse handelingen zoals het omdoen van een rugzak of vertrouwde vormen zoals het silhouet van een paspop. In plaats van deze letterlijk te citeren, vervreemdde Clément ze tot verwarrende lichaamsverlengstukken.

Een olijfgroen top deed denken aan een omgekeerde rugzak, waarvan het gewicht precies daar zat waar normaal gesproken de borst vormgevend is. Daaronder zwaaide een rok van roze en petrolkleurige franjes bij elke beweging mee als een tweede huid. Clément ontwierp lichaamsbeelden die noch stabiel noch vanzelfsprekend lijken, maar verschoven, opnieuw samengesteld en daardoor fragiel – een poëtisch spel met de vraag waar het lichaam eindigt en mode begint.

Tegen het einde van de avond werd nog eens duidelijk dat Mode Suisse veel meer is dan een presentatieplatform. Het is een ruimte voor statements, experimenten en verhalen – voor mode die provoceert, vermaakt en soms ook verwart. Van provocerende statements en speelse subversie tot subtiele maatschappelijke commentaren, er wordt een breed spectrum getoond dat de diversiteit van de Zwitserse scene in al haar facetten laat zien. Het kader lijkt bijna iets te breed voor het relatief korte evenement. Ter plaatse was er in ieder geval genoeg visie en talent voor een langer presentatieformat – of het nu een hele dag of misschien zelfs twee dagen zou zijn.

En zo is de cirkel rond, want misschien is dat wel de ‘stille hoop’ van het begin: dat het platform nog verder groeit en de jonge talenten in de toekomst meer ruimte kan bieden om te experimenteren, zich te ontplooien en de Zwitserse modescene sterker te beïnvloeden.