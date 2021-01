Modeagentschap Groep Alain Broekaert voegt 10 nieuwe merken toe aan portfolio

Grote speler Groep Alain Broekaert of beter genaamd GAB, start het jaar 2021 met prachtige vooruitzichten. Zo voegt de modegigant niet 1 maar wel 10 merken toe aan haar portfolio. Lees hieronder welke merken het bedrijf met trots aan u introduceert.

Four Leaves

Four Leaves is een nieuw lifestyle merk dat wil bijdragen aan het fysieke, mentale en sociale welzijn. Het merk heeft een fascinatie voor producten die de slaap- en badroutines verbeteren, prachtige momenten die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Bedlinnen en handdoeken met een uitmuntende kwaliteit waarvan je beter slaapt.

Dolly Sports

Dolly Sports creëert iconische sportwear dat je elke dag kan aantrekken. De collectie is een combinatie van limited edition stijlen, op maat gemaakte ontwerpen en herwerkte vintage klassiekers. Door het aankopen van restmateriaal, het gebruik van deadstockstoffen en het hergebruiken van retro vondsten is Dolly Sports je nieuwe favoriete upcycling merk.

Rainkiss

Rainkiss houdt je droog en laat je er fantastisch uitzien. Want.. Wie heeft de zon nodig als je je in stijl kunt kleden in een modieuze regenponcho van Rainkiss?

Slater

Slater begon in 1988 met het Amerikaanse T-shirt. Dit witte T-shirt met een wijde rechte pasvorm en hoge kraag heeft in het midden van de 20e eeuw bekendheid gekregen als onderdeel van het Amerikaanse marine uniform. De Slater Basic werd geboren en werd een must-have voor elke man.

Garage Basics

Sinds 1988 produceert de organisatie achter Garage T-shirts voor verschillende bekende merken en winkelketens in Europa. Vanuit deze productie-achtergrond is Garage in 2009 gelanceerd. Door deze combinatie is Garage een van de weinige merken die zelf T-shirts produceert. De hoogwaardige garens worden in eigen beheer ingekocht, de stoffen worden op milieuvriendelijke wijze gebreid en geverfd, de T-shirts worden geproduceerd in een eigen volledig gecertificeerde fabriek, waardoor de kwaliteit 12 maanden per jaar gegarandeerd is.

Josephine & Co & Kiss My Garment

Het Nederlandse modemerk Josephine & Co werd in 1994 opgericht door Harold van der Mark. De collecties zijn stijlvol, modern en makkelijk te dragen – je kan met de collectie zowel een zakelijke als een casual look creëren. Josephine & Co gebruikt tijdloze kleuren met een subtiele trendy touch. Kiss My Garment is het dochterbedrijf van Josephine & Co.

JOOP! Woman

JOOP! is een Duits luxe modemerk met een hoog profiel en markpositie dat van het label één van de premium designermerken van vandaag maakt. Het uitgebreide productportfolio biedt een moderne lifestyle voor elegante en zelfverzekerde vrouwen met een grote affiniteit voor mode en design.

Karl Lagerfeld Underwear

Ongeacht de dag of de gelegenheid, elke outfit begint met ondergoed. Ontdek Karl Lagerfeld damesondergoed en herenondergoed. De ontwerpen zijn gemaakt van eersteklas katoen en luxueuze mengsels om comfort, veelzijdigheid en bewegingsvrijheid te garanderen.

DOCKERS

Dockers® is al meer dan 30 jaar de gigant in chino broeken. Deze Amerikaanse klassieker werd voor het eerst geïntroduceerd in 1986 en stond aan de basis van de casual movement, waarbij mannen slimmere, comfortabelere en veelzijdigere kleding kregen voor elke gelegenheid. Vandaag de dag is Dockers® nog steeds Amerika's favoriete chino en biedt een breed scala aan kleding en accessoires vol doordachte innovaties en betekenisvolle details. Het Dockers® merk is een dochterbedrijf van Levi Strauss & Co. en vanaf nu verkrijgbaar bij GAB.

Dankzij zijn sterke reputatie en lange ervaring in de modewereld kan Group Alain Broekaert al snel nieuwe uitdagingen aangaan. Het bedrijf vestigde zich als een vaste waarde op de Europese modemarkt met een portefeuille die tot de dag van vandaag 32 sterke merken, meer dan 500 groothandelsklanten en ongeveer 40 eigen retailkanalen omvat.