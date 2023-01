Modefabriek: 4 nieuwe merken op de beursvloer om in de gaten te houden

Modefabriek keert op 22 en 23 januari na drie jaar tijd eindelijk weer terug voor een wintereditie. Onder de exposanten zijn een hoop terugkerende merken, maar ook veel nieuwelingen. Niet alleen introduceert Modefabriek in samenwerking met Drive Inn Junior weer een segment met kindermode, er zijn ook nog andere interessante namen te spotten. FashionUnited gaat in gesprek met 5 nieuwkomers: Givn Berlin, The Lords of Harlech, Les Soeurs en KL the Label.

Givn Berlin

Givn Berlin is in 2010 opgericht in Berlijn. Het merk kreeg eerst de naam ‘Stoffbruch’. “Het doel was een onafhankelijk merk op te richten waarbij geïnformeerde klanten een alternatief vonden voor de mainstream mode industrie,” zo vertelt Moritz Biel, mede-oprichter van het merk. “We zagen de negatieve effecten van conventionele mode, waarna het merk zich ontwikkelde tot een volledig eerlijk en eco merk. We veranderde de naam naar Givn berlin in 2020. Het idee is dat verandering niet ‘gegeven is’ en dat wij verantwoordelijk zijn om verandering teweeg te brengen.”

Givn Berlin. Beeld via Givn Berlin.

Signatuur

“Met Givn kun je deel uitmaken van de beweging om eco/eerlijke kleding te dragen. We bieden de beste kwaliteit op het gebied van materialen, productiemethoden en ontwerpen. Givn staat je toe om jezelf vrij te uiten en te bepalen wie je wilt zijn en wat je wilt dragen. Givn moedigt aan om je stijlvol te voelen en plezier te hebben, ongeacht wat je kiest om te dragen.”

Doelgroep

“Givn Berlin richt zich op consumenten die zich bewust zijn van en geven om de huidige veranderingen in het milieu, maar die ook houden van mode en een zekere mate van onafhankelijkheid. Zij waarderen goede kwaliteit en zoeken inspiratie en educatie.”

Givn Berlin. Beeld via Givn Berlin.

Retail

“We hebben zo’n 200 verkooppunten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en België.”

Segment

“Eigentijdse eerlijke mode - Prijzen in het middensegment om een evenwicht te vinden tussen eerlijke betaling in de toeleveringsketen en hoogwaardige materialen en productieprocessen, terwijl ze toch betaalbaar blijven.” Prijzen variëren tussen de 8,95 euro voor een scrunchie tot en met 149 euro voor een blazer.

Toekomst

“Ons voornaamste doel is om duurzaam te blijven groeien om uiteindelijk eerlijke mode in de mainstream te krijgen. Om dit te bereiken willen we meer mode hoogtepunten en onconventionele, extravagante, unieke ontwerpen in de collecties integreren om mensen te bereiken die voorheen alleen trendy artikelen van fast-fashion bedrijven kochten.”

Les Soeurs

Het Belgische modelabel Les Soeurs brengt kleding, juwelen en accessoires die de zussen Clio, Kay en Jules creëren op basis van hun persoonlijke smaak. Hun collectie, die modebewuste vrouwen aantrekt omwille van de uitgekiende alsook betaalbare selectie aan musthaves van het moment, is dan ook een weerspiegeling van hun eigen kleerkast en garderobe. Les Soeurs werd in 2011 opgericht vanuit het verlangen om hun passie voor mode te kunnen delen en vrouwen een betere versie van zichzelf te laten zien. Door hun vondsten en creaties te delen, willen ze vrouwen mooier en modischer kleden en bewijzen dat hippe mode niet onbetaalbaar hoeft te zijn.

Les Soeurs collectie. Beeld via Les Soeurs.

Signatuur

Mooie basics geïnspireerd op de trends van het moment, in een betaalbare versie op de markt gebracht.

Doelgroep

Modebewuste vrouwen van 25 tot 55 jaar, hippe levensgenieters/meerwaardezoekers met een sterke interesse in mode, lifestyle, reizen en gastronomie.

Les Soeurs collectie. Beeld via Les Soeurs.

Retail

Les Soeurs telt momenteel 50 verkooppunten in België en 15 verkooppunten in andere Europese landen, waar het merk graag haar distributie wil uitbreiden. Om die reden nemen ze dit jaar deel aan Modefabriek Amsterdam in januari en Revolver Kopenhagen in februari. Ze zijn op zoek naar retailers die zich net als hen in het middensegment van de markt situeren, met een Frans – Scandinavisch geïnspireerd merkaanbod.

Segment

Het middensegment. Met Les Soeurs brengen ze producten aan de prijszetting van modeketens, maar met de beleving en de service van een boetiek. "We positioneren ons tussen de duurdere boetiek en de betaalbare modeketen: de betaalbare boetiek. De verkoopprijzen situeren zich tussen 69 en 199 euro."

Toekomst

"Eigen Les Soeurs stores in alle hippe modesteden wereldwijd, waarin we dé musthaves aanbieden waar iedereen op dat moment naar op zoek is. En dat zowel op vlak van juwelen, accessoires, kleding als interieur," aldus Clio.

The Lords of Harlech

The Lords of Harlech is een Brits mannenmodemerk. Het is in 2016 opgericht door ontwerper Paul Mainwaring.

Lords of Harlech FW23. Beeld via Lords of Harlech.

Signatuur

The Lords of Harlech staat bekend om de mannencollecties die bol staan van kleur, print en unieke materialen in draagbare en trendgevoelige silhouetten, zo vertelt Mainwaring aan FashionUnited. “The Lords of Harlech ontwerpt en maakt alle stoffen zelf en daagt de norm in productie technieken uit om nieuwe hoogtepunten te bereiken zodat we kledingstukken kunnen leveren die echt uniek zijn.”

Doelgroep

“The Lords of Harlech heeft geen demografische consument, maar onze doelgroep heeft een waardering voor kleur, print en unieke stoffen.”

Lords of Harlech FW23. Beeld via Lords of Harlech.

Retail

“Het merk lanceerde in 2019 een aanvullende collectie van kleding en schoenen onder de naam The Lords of Harlech Dragon. Beide collecties worden verkocht door de beste retailers wereldwijd. We zijn nu verkrijgbaar in 32 landen en dat aantal blijft groeien.”

Segment

“De Dragon collectie is wat hoger geprijsd dan The Lords of Harlech collectie. De retailprijs voor een geweven mannen overhemd start bij 130 euro tot 225 euro.”

Toekomst

“We verwachten flinke groei in alle continenten en we stappen wellicht de damesmodemarkt in omdat we veel vrouwelijke klanten hebben. Keep sharing the love.”

KL The Label

KL the Label is een nieuw merk van het bedrijf Katherina Loretta. Katherina Loretta is opgericht in 2005 en ontwerpt in house shawls en tunieken. KL The Label is een nieuw merk waarbij voor het eerst een geheel kledingaanbod in het assortiment.

KL the Label nieuwe collectie. Beeld via KL the Label

Signatuur

KL the Label wordt gekenmerkt door een ‘vrouwelijke en bohemien esthetische collectie met een twist inclusief uitgesproken statement pieces’.

Doelgroep

Bij het ontwerpen van de collectie is de ‘sterke, iconische vrouw met lef en attitude voor ogen gehouden’, aldus het merk.

Retail

Het label Katherina Loretta heeft verkooppunten in ruim 19 landen bij 500 retailers wereldwijd. De ontwerpen worden voornamelijk verkocht in Zuid-Europa en Griekenland. KL the Label heeft nog geen verkooppunten. KL the Label heeft een 2.8 marge voor de retailer.

KL the Label nieuwe collectie. Beeld via KL the Label.

Segment

Midden-hoog segment.

Toekomst

“Onze focus voor de collectie verkoop ligt met name in Nederland. Daarnaast zal de collectie ook beschikbaar zijn voor de Duitse markt, de verkoop hiervan gaat via agenten. Voor Nederland zijn wij op zoek naar een gepassioneerde account manager voor KL the Label.”