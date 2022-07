Modegroep Bestseller lanceert nieuw merk R.D.D. - Royal Denim Division

Deense modegroep Bestseller voegt een nieuw merk aan het portfolio toe: R.D.D. - Royal Denim Division, zo laat de groep in een persbericht weten. Het is een exclusief mannen modemerk dat zich richt op 'hoge kwaliteit stoffen, stevige materialen en vakmanschap'.

Alle items worden gekenmerkt door een 'laid-back attitude'. "We streven er naar om klassieke stijlen te creëren die langer meegaan, van goede kwaliteit zijn, mooi afgewerkt zijn en meegaan met de laatste trends," aldus creative manager van R.D.D. Nicolai Ulrik Thorup, in het persbericht.

De eerste collectie wordt gelanceerd in augustus 2022. Het merk zal verkrijgbaar zijn bij Jack & Jones zowel in de fysieke winkel en de webshop en in geselecteerde multi-brand stores en warenhuizen wereldwijd. Prijzen worden in het persbericht niet genoemd. FashionUnited heeft navraag gedaan over de adviesprijzen.