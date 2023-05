Modegroep Hugo Boss lanceert nieuwe lijn Hugo Blue

De Hugo Boss familie breidt uit. De modegroep heeft al de merken Hugo en Boss en introduceert nu Hugo Blue, zo blijkt uit een persbericht. De nieuwe lijn zal vallen onder het Hugo merk en zich focussen op denim.

Hugo Blue biedt damesmode en mannenmode en heeft ook meerdere unisex items. De stijl van het merk is geïnspireerd door straat cultuur en heeft een ‘relaxte aanpak’. Denim is de hoofdfocus en wordt aangevuld met jersey, knitwear, outerwear en accessoires. Hugo Blue heeft een zelfde prijsniveau als Hugo. Op een later moment zal er ook een winkelconcept gewijd aan Hugo Blue worden geïntroduceerd, aldus het persbericht.

Hugo Blue heeft vier collecties per jaar die zowel in de Hugo winkels als online bij het merk verkocht worden. Ook kan de lijn ingekocht worden en het inkoopseizoen voor de eerste collectie van de lijn begint in juni 2023. De eerste leveringen worden in februari 2024 gedaan.