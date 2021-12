Modehuis Alaïa stapt in swimwear

Modehuis Alaïa heeft swimwear toegevoegd aan het portfolio, zo meldt WWD. Op de website van het modehuis zijn twintig items te zien in de categorie.

Naast badpakken en bikini’s zijn er ook ‘swimming bolero’s’ en ‘swimming tube skirts’ te vinden. De items zijn uitgevoerd in bordeaux, wit, donkergroen, lichtblauw en rood/oranje. Prijzen liggen tussen de 590 en 850 dollar, omgerekend 521 euro en 759 euro.

Het modehuis Alaïa, van de wijlen Tunesische ontwerper Azzedine Alaïa, staat bekend om de nauwsluitende ontwerpen. De ontwerper kreeg niet voor niets de bijnaam ‘King of Cling’. Hij overleed op 77-jarige leeftijd in 2017. Sinds zijn overlijden is de creatieve leiding van het modehuis begin dit jaar door Belg Pieter Mulier overgenomen.