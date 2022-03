Modehuis Dries van Noten lanceert parfum en cosmetica

Belgisch modehuis Dries van Noten lanceert een eigen parfum en cosmeticalijn, zo bevestigt het merk schriftelijk aan FashionUnited. De eerste parfum en lipstickcollectie wordt op 2 maart gelanceerd.

Tegen WWD meldt de gelijknamige ontwerper dat hij al in 2018, het moment dat het modehuis zich aansloot bij de Puig groep, wist dat hij parfum en beautyproducten wilde lanceren. "We starten meteen met het uitwisselen van ideeën en het werken aan concepten. Ik wil niet de makkelijke weg. Aangezien ik kleding maak voor veel verschillende mensen, zou het raar zijn als we één parfum op zouden leggen. Zeggen: Dit is de enige geur. Ik wilde echt een aanbod hebben," aldus Van Noten tegen WWD.

De collectie bestaat dan ook uit 10 parfums, 30 lipsticks en diverse accessoires. Prijzen van het item worden in het persbericht van het modehuis nog niet genoemd.