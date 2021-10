Modehuis Fendi werkt samen met bodywear-merk Skims van Kim Kardashian West

Modehuis Fendi en Skims, het body- en loungewearmerk van Kim Kardashian West, hebben de handen ineengeslagen. Dat is te lezen in een persbericht van Fendi. Het resultaat is een capsulecollectie voor vrouwen bestaande uit nauwsluitende bodysuits, badpakken, sportswear, panty’s en jurken, het grootste deel voorzien van ‘Fendi x Skims’-logo’s. Ook zijn er schoenen en tassen bij.

De collectie werd ontworpen door Kardashian West en Fendi-ontwerper Kim Jones. Deze is gebaseerd op schetsen voor een historische Fendi-collectie, in 1979 ontworpen door Karl Lagerfeld. Die collectie werd gekenmerkt door strakke, gedraaide tops en felle kleuren. Die zijn vertaald naar een hedendaagse beeldtaal waarin dezelfde strakke belijning terugkomt, evenals de draaiingen van de stof, doorgevoerd in klassiek ogende jurken.

De kledingstukken zijn uitgevoerd in materialen als gebonden leer en fluweel dat zo is bewerkt dat het het lichaam ondersteunt. Die nadruk op moderne materialen en een strakke fit zijn kenmerkend voor Skims. Tegelijkertijd refereert de collectie aan de geschiedenis van Fendi, niet alleen wat kleding betreft, maar ook in de vorm van accessoires: zo bevat de collectie herinterpretaties van de Fendi Peekaboo-tas en Fendi First-schoen.

In het persbericht doet Jones de oorsprong van de samenwerking uit de doeken met een korte anekdote. De ontwerper kwam op het idee voor de samenwerking tijdens een samenkomst met zijn team in Rome. “Plotseling waren alle vrouwen stil, en keken ze naar hun telefoons. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar ze waren aan het wachten op de lancering van de nieuwe Skims-collectie,” aldus Jones. “Toen dacht ik: laten we iets samen doen.”

Beide merken werkten al eens eerder samen met andere partijen. Zo ging Skims ten tijde van de Olympische Spelen een partnerschap aan met Team USA, en ontwikkelde Fendi collecties met onder meer Fila, Nicki Minaj en Rimowa.

De Fendi x Skims-collectie lanceert op 9 november. Deze is beschikbaar op fendiskims.com en verschillende Fendi-winkels wereldwijd.