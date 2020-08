Modehuis Rochas schrapt mannenmodelijn

Modehuis Rochas zet een streep door de mannenmodelijn, zo meldt WWD op basis van een statement van het merk. Het modehuis heeft dit besluit genomen vanwege de nasleep van de pandemie.

Rochas valt onder het bedrijf Interparfums en het statement lijkt te suggereren dat het besluit vanuit het moederbedrijf is genomen. “Interparfums heeft vanwege de huidige situatie besloten alle activiteiten in relatie tot de mannenmode collectie bij Rochas te stoppen,” aldus het statement in handen van WWD. “Interparfums wil graag Federico Curradi bedanken voor zijn uitstekende werk als creatief directeur van mannenmode, die in maar drie seizoenen ingekocht is door de beste boetieks ter wereld.”

De mannenmodelijn van Rochas beleefde nog maar kort geleden een herlancering, in 2019. Curradi werd aangesteld als creatief directeur van de lijn nadat Béatric Ferrant eerder de taak op zich nam.