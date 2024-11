Modeketen Norah werkt samen met ontwerper Mart Visser

Nederlandse modeketen lanceert een capsulecollectie met ontwerper Mart Visser. Het merk laat dit weten in een persbericht.

De capsule collectie bestaat uit 10 limited edition items met een couture-uitstraling. Volgens het merk is elk stuk een statement piece. Zo is er een roze blazer, felroze blouse en jassen met prints. De prijzen van de items starten vanaf 79,95. De capsule collectie is vanaf 2 november verkrijgbaar in geselecteerde winkels van Norah en op de website van de keten.

“Bij Norah geloven we dat het ontwikkelen van persoonlijke stijl eenvoudig moet zijn. Onze collectie biedt een veelzijdige garderobe die past bij jouw unieke stijl, geschikt voor elk moment van de dag”, aldus het bericht.

“Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om de vrouw op een voetstuk te kunnen plaatsen”, vult ontwerper Mart Visser aan. “Met mijn werk wil ik de vrouw versterken, want het draait om jou.”

Mart Visser x Norah. Credits: Norah