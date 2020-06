Modelabel Fraenck opent tweede atelier op Arnhem CS in samenwerking met WAAR

Het Arnhemse mode- en tassenlabel bestaat inmiddels twee jaar en heeft sinds begin deze maand een tweede atelier geopend op Arnhem Centraal. De perfecte plek om herbruikbare mondkapjes te produceren en te verkopen.

Waar Fraenck zich de afgelopen twee jaar vooral richtte op het ontwerpen en vervaardigen van een tassencollectie, zorgde de Coronacrisis ervoor dat ontwerpers Ratna Ho en Pascal Mulder snel van koers veranderden. Midden maart was het ontwerp van hun eerste mondkapje klaar en werd de productie volledig op dit product gericht. En met succes. Mede door het onderscheidende vermogen: niet alleen keuze uit vele prints, maar ook het ontwerp met stevige neusbrug zorgde ervoor dat het online publiek de nieuwe mondkapjes al snel wist te vinden.

Ook vinden Ho en Mulder het hun verantwoordelijkheid dat er bij het product een kraakheldere uitleg wordt gegeven over hoe je de kapjes moet gebruiken. "Zonder een degelijke handleiding en daardoor een grote kans op onjuist gebruik, neemt de kans op schijnveiligheid toe," aldus Mulder.

Het idee om een atelier te openen op Arnhem CS ontstond toen Joost de Vries van WAAR en Fraenck om de tafel gingen zitten. In het pand waar WAAR gevestigd is ontstond ruimte die een nuttige invulling kon gebruiken. De Vries: "Op een gegeven moment dachten we, laten we het gewoon doen. Want waar kun je beter zitten dan de hoofdingang van Arnhem CS?"

De nieuwe productielijn maakt designer mondkapjes in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iets waar beide bedrijven zich al voor inzetten met zorgorganisatie Siza.

"We zagen dat de lockdown bij onze doelgroep hard aankwam, met een kleiner sociaal netwerk of helemaal geen bezoek waren de afgelopen weken echt pittig voor sommige medewerkers. Met deze nieuwe capaciteit bieden we ook voor deze groep weer extra beschermde werkplekken.”

Komende tijd gaat Fraenck de bestaande collectie van tassen en nu ook mondkapjes uitbreiden met veel meer mode-artikelen. Welke richting dit gaat zijn, wordt nog verder uitgewerkt. "We hebben gelukkig een team aan knappe koppen bij elkaar zitten, dus daar gaan we vast uitkomen. Het is voor ons belangrijk dat de consument vaker bij ons terugkomt, niet alleen voor een tas of mondkapje, die koop je vaak maar een keer.”