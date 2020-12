Modelabels uit Wit-Rusland en Moldavië presenteren zich online

Het Ready to Trade project van CBI en ITC ondersteunt verschillende modelabels uit Oost-Europa. Zij krijgen coaching, advies en training om hun kleding naar de Europese markt te brengen. Een steeds belangrijker onderwerp hierin is Online Sales en Marketing. Om lokale en EU klanten optimaal te bedienen is het van belang dat de bedrijven een goede online presence hebben. Hiervoor heeft CBI een coachingstraject opgezet, waarin experts Patrick & Sarai Mans de bedrijven adviseren over hun website, social media, en webshops. Drie succesvolle voorbeelden zijn Nelva en Vesnaletto uit Wit-Rusland en Julia Allert uit Moldavië. De drie merken produceren allemaal dameskleding met elk hun eigen unieke stijl.

Nelva

Nelva is een kledingmerk dat in 1998 werd opgericht in Wit-Rusland. Sindsdien is Nelva gegroeid en heeft het meer dan 120 winkels in Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. Nelva is een merk dat de stijl van een succesvolle zakenvrouw wil uitstralen. Het merk biedt premium stijl en hoge kwaliteit kleding voor een betaalbare prijs zodat elke vrouw Nelva kleding kan dragen. Haar missie is om kleding te maken die de iedere zelbewuste zakenvrouw met plezier draagt.

Tijdens de deelname aan het online sales & marketing traject heeft Nelva haar website gewijzigd om de klanten zowel in het Engels als het Russisch te informeren. De Engelse optie is toegevoegd om Europese klanten aan te spreken, want Nelva heeft export naar de EU geïdentificeerd als potentiële groeimarkt. Ook heeft het merk een populair Instagram-account dat bijna 60.000 volgers heeft. Op dit account plaatsen ze regelmatig foto’s en videos en ze ontvangen een groot aantal likes. Nelva maakt ook verhalen en IGTV's om het interessant te houden voor het publiek. Volgens Sarai Man, een van de coaches van het online sales & marketing traject, zet Nelva haar verschillende platformen effectief in om het merk te laten opvallen.

Vesnaletto

Vesnaletto is een modebedrijf gevestigd in Wit-Rusland en werd opgericht in 2006. Het bedrijf heeft als doel om elke vrouw te helpen zich mooi en geliefd te voelen in iedere situatie. Of het nou op het werk, op een zakelijke bijeenkomst of tijdens een wandeling met dierbaren of vrienden is. De producten kunnen omschreven worden als moderne en stijlvolle kleding. Sarai Mans zegt hierover: “Vesnaletto zet een goede presentatie van een sterk merk neer. En met goede, zichtbare voorbeelden van de kleding. Ook is de eigenaar het gezicht van het merk wat een interessant feit is. Ze creëert een sterk merk en tegelijkertijd ook een geweldig merkimago.”

De resultaten van Vesnaletto's deelname aan het online sales & marketing traject zijn nu al zichtbaar als je kijkt naar hun prachtige website. Ook zij hebben de mogelijkheid toegevoegd om de website in het Engels te bekijken, wat helpt om klanten in de EU te bereiken. Daarnaast hebben zij een (nu alleen lokaal actieve) webshop ingebouwd, waar de items direct besteld kunnen worden. Naast haar website heeft Vesnaletto ook een actief en succesvol Instagram-account. Verhalen en IGTV's worden gemaakt en berichten worden vaak gepubliceerd om het publiek geïnteresseerd te houden.

Julia Allert

Julia Allert is een kledingmerk voor vrouwen dat is gevestigd in Moldavië. Het bedrijf draagt te naam van de oprichtster Julia Allert zelf. Zij weet dat inkopers op zoek gaan naar kleding met een unieke stijl, maar dat deze ook moet voldoen aan de huidige eisen van de markt. Julia Allert introduceert ongewone details in casual kleding. Het merk heeft eclectische details, onorthodoxe vormen, extra lagen en verwerkt geometrische patronen in haar avondjurken. Kleding van Julia Allert is te vinden in winkels en boutiques van Praag tot aan Istanbul.

Het merk Julia Allert heeft al een aantrekkelijk Instagram-account dat ze goed gebruiken. Het account toont meerdere verhalen en berichten, met veel voorbeelden van de items en stijl van het merk. In het online sales & marketing gaat Julia Allert aan de slag met het verbeteren van haar website zodat deze beter dan ooit wordt en ook toegankelijk is voor klanten en inkopers uit de EU.

Ready to Trade