Modemerk A.F. Vandevorst stopt na 22 jaar

A.F. Vandevorst komt tot een einde. Het merk van An Vandevorst en Filip Arickx wordt na 22 jaar stopgezet, zo meldt het koppel aan WWD. De collectie die nu in de winkels hangt, zal de laatste zijn van het label.

“ We zijn vereerd dat we bekend staan voor het opzoeken van nieuwe grenzen, voor het creëren van een sterk nieuw DNA met collecties in een universum van fetishes, sensuele elementen en poëtische extravagantie. Voor het zonder moeite verbinden van elementen van uniformen met vrouwelijkheid en tailoring,” aldus het koppel tegen WWD.

Het einde voor modemerk A.F. Vandevorst

Het besluit om het label stop te zetten komt volgens het koppel doordat de dynamiek in de modewereld is veranderd. “Het is een grotere uitdaging, het is onzekerder en verstorender dan ooit tevoren. We zijn tot de realisatie gekomen dat we niet hetzelfde niveau van creativiteit en storytelling vast kunnen houden, naast het product en we kunnen niet langer werken met onze werkwijze.

Het merk zette in 2017 al de ready-to-wear lijn stop. Het ontwerpduo verlegde hun focus naar capsule collecties buiten de seizoenen om. Hoewel het label A.F. Vandevorst nu stopt, ziet het koppel dit niet als het einde van hun carrière in de mode industrie.

Beeld: Catwalkpictures, A.F. Vandevorst Fall 2017