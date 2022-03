Modemerk Alexa Chung stopt

Het modemerk van influencer, ondernemer en naamgever Alexa Chung stopt. Dit maakt de Britse beroemdheid zelf bekend op haar Instagram. Ze geeft aan de afgelopen maanden al bezig is geweest met het stopzetten van de operationele activiteiten van het merk.

“De beslissing om het bedrijf te sluiten is niet lichtvaardig gemaakt, zeker niet omdat ik zo dankbaar ben voor de passie en creativiteit die het team elke dag met zich meenam en het vertrouwen van iedereen die betrokken was bij dit avontuur. Ik ben zo trots op het bedrijf dat we zijn geworden,” aldus Chung op haar Instagram-pagina. Ze geeft aan dat de afgelopen jaren uitdagend zijn geweest voor kleine onafhankelijke bedrijven en dat die van haar hierop geen uitzondering is.

Het merk Alexa Chung werd in 2017 opgericht. “Het was meer dan een eer om mijn ideale garderobe te creëren en ik wil graag al onze geweldige klanten bedanken die hun liefde onze kant op hebben gestuurd - jullie hebben fantastische smaak.”