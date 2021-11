Modemerk Ann Demeulemeester gastmerk op Pitti Uomo

Belgisch modehuis Ann Demeulemeester is te gast tijdens Pitti Uomo 101. Het merk zal centraal staan tijdens een speciaal evenement op 12 januari 2022, zo is te lezen in een persbericht.

“Het event dat gecreëerd wordt voor Pitti Uomo 101 zal een speciale energie hebben dankzij de uitwisseling van diverse vormen van creatieve uitingen, met een speciale focus op de jongere generaties en een verhaal tussen de toekomst, het heden en het verleden die de mode van Ann Demeulemeester laat zien,” aldus Lapo Cianchi, directeur van communicatie en events bij Pitti Immagine, de organisator van Pitti Uomo, in het persbericht.

Pitti Uomo vindt van 9 tot en met 13 januari plaats in Florence.