Modemerk Arket start ook met eigen resale

Scandinavisch merk Arket gaat zelf ook tweedehands items van het eigen label aanbieden. Hiervoor richt het Arket Archive op, zo meldt het merk in een persbericht. Met het tweedehands aanbod wil Arket onderstrepen dat ‘de functionele essentiële items ontworpen zijn om een lange tijd gebruikt en van gehouden te worden’.

Op het online platform wordt ready-to-wear, schoenen, accessoires en kindermode van Arket aangeboden. Consumenten kunnen hun Arket-items op het platform plaatsen bij een verkoop of cash krijgen, of een voucher voor een Arket-aankoop.

De uitrol van het platform vindt plaats op donderdag 23 november. Echter gebeurt dit alleen nog in thuismarkt Zweden en in Groot-Brittannië. Arket heeft 28 fysieke winkels wereldwijd en is online beschikbaar in 70 landen.

Met de lancering van Arket Archive sluit het Scandinavische merk zich aan bij een lange lijst van merken die inmiddels zelf tweedehands items van hun eigen label verkoopt. Zo lanceerde bijvoorbeeld recent G-Star Raw een eigen tweedehands platform genaamd Rewear.