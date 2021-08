Modemerk Dante6 lanceert tassencollectie

Dante6 stapt de markt voor leren accessoires in. Het merk lanceert namelijk de eerste tassencollectie, zo blijkt uit een persbericht. De collectie bestaat op dit moment uit drie modellen, elk verkrijgbaar in twee kleuren.

De tassen zijn gemaakt van premium rundleer en het leer is afkomstig van leveranciers die werken met gecertificeerde looierijen, aldus het bericht. De methoden en materialen die in deze leerlooierijen worden gebruikt, zijn minder schadelijk voor het milieu en minder verspillend in termen van waterverbruik. Daarnaast produceert Dante6 alleen wat nodig is, om overtollig materiaal te vermijden, aldus het bericht.

“Leer is een prachtig natuurlijk en biologisch afbreekbaar materiaal en een belangrijk onderdeel van ons merk-DNA. Door deskundig advies in te winnen en samen te werken met branchepartners, zorgen we ervoor dat we de juiste richting op gaan voor onze duurzame reis en streven we ernaar onze klanten onderweg te begeleiden en te inspireren,” aldus oprichter en creatief directeur van Dante6, Evelyne Brekelmans, in het bericht.

De tassen zijn vanaf eind augustus verkrijgbaar via de website van Dante6, de brandstores van het merk in Rotterdam en Amsterdam en bij retailpartners van het merk in Europa. De prijzen van de tassen liggen tussen de 99 en 249 euro.