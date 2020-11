Modemerk en op zoek naar representatieve showroomruimte?

Importeur en agent Karina van Engelen van Fashion House Donna Maria is sinds begin 2020 flexibel aanwezig met een showroom in CAST naar aanleiding van een pilot met modemerken. Dit zegt zij over CAST:

Flexibel

Een jaar geleden was ik op zoek naar een semi-tijdelijke showroom. Een ruimte die ik flexibel kan gebruiken. In CAST heb ik deze mooie ruimte gevonden en heb naar alle tevredenheid nu 2 seizoenen mijn verkopen vanuit Nieuwegein gedaan. De service is fantastisch, er is heel goed geanticipeerd op alle maatregelen rondom covid-19, waardoor klanten gewoon de showroom kunnen bezoeken. Zij vinden het een prettige ruimte, voldoende parkeergelegenheid en het gebouw is goed bereikbaar.

Corona

Helaas konden niet alle evenementen die CAST organiseerde doorgaan vanwege corona, maar veel heeft op een corona-proof manier wel doorgang kunnen vinden. Dit genereert ook weer traffic in het hele gebouw. Het zou geweldig zijn als er meer kledingmerken en agenturen/importeurs met een diversiteit aan merken de weg naar CAST zouden weten te vinden, zodat we elkaar kunnen versterken.

Midden-hoog segment

Zelf zit ik in het midden-hoog segment met de labels Beate Heymann, Hindahl & Skudelny, Club Voltaire en Donne da Sogno. Tijdens het seizoen zijn de collecties te zien op afspraak in showroom 422 op de 2e etage in CAST.