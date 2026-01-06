Modemerk Femmes du Sud stopt in maart

Nederlands damesmodemerk Femmes du Sud komt tot een einde. Eigenaar Karin Vink meldt het nieuws zelf op LinkedIn. Per 1 maart 2026 wordt het merk stopgezet. “Ondernemerschap is ook eerlijk durven kiezen,” zo schrijft ze.

Femmes du Sud is een damesmodelabel in het middenhoog segment. De productie van het merk vindt plaats in Europa. In 2019 lanceerde het modelabel een zakelijke kledinglijn gemaakt van Italiaanse stoffen. In juni 2020 kwam daar een schoenenlijn bij en in 2024 een zonnebrillenlijn. Het merk werd bij tientallen zaken verkocht waaronder Rinsma Modeplein, Butik Alkmaar, Garbo Mode, het Bonte Schaep, Jansen-Noy, Maggy’s en Van Tilburg Mode. Het had daarnaast ook nog zeven verkooppunten in Duitsland.

“Deze beslissing is niet over één nacht ijs gegaan”, zo schrijft Vink. “De ontwikkelingen in de branche waaronder sterk stijgende kosten in logistiek en grondstoffen, toenemende verplichtingen rondom verduurzaming, veranderend inkoopgedrag bij retailers en de groeiende druk om vaker te vernieuwen dan twee keer per jaar hebben ervoor gezorgd dat wij onze kwaliteit, materialen en signatuur niet langer op de manier kunnen waarmaken die voor ons essentieel is. In plaats van concessies te doen aan waar het merk voor staat, kiezen wij ervoor om bewust en op een gezonde manier af te ronden.”

De ondernemer schrijft dat ondernemerschap niet alleen gaat over groei en door gaan, maar ook over eerlijk durven zijn over wat klopt en wat niet. Ze geeft aan dat de aandacht, kwaliteit en herkenbare stijl van Femmes du Sud onder druk kwam te staan en toen dit duidelijk werd is gekeken naar wat de beste vervolgstap was. Dit is dus het merk stop te zetten per maart 2026.

Vink meldt nog niks over haar volgende hoofdstuk, maar geeft aan dat ondernemen hierin ‘vast en zeker centraal staat’.