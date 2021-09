Modemerk Karl Lagerfeld lanceert NFT collectie

NFT’s (non-fungible token) veroveren ook de modewereld. Modemerk Karl Lagerfeld is een van de merken die zich eraan waagt, zo blijkt uit een persbericht. Het gaat hierbij niet om een digitaal kledingstuk, maar om een geanimeerd figuur van de wijlen Karl Lagerfeld in cartoonvorm.

Het merk schrijft dat de NFT-collectie past bij de focus op innovatie en creativiteit bij het modehuis. De exclusieve digitale figuren zullen beschikbaar zijn vanaf 10 september om 15:00 uur CET op het platform The Dematerialised. Er zullen 777 figuren te koop zijn, elk voor een prijs van 77 euro. Deze aantallen zijn gekozen omdat nummer 7 het geluksnummer van de wijlen Lagerfeld is.

“Het is een opmerkelijke eerste stap de toekomst in, terwijl we onze weg vinden in de virtuele wereld van NFT’s en digitale mode. We zijn verheugd deze innovatieve categorie aan ons portfolio toe te voegen en om bestaande en nieuwe klanten te inspireren met dit one-of-a-kind verzamelitem,” aldus Pier Paolo Righi, de CEO van Karl Lagerfeld, in het persbericht.