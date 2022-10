Modemerk Krakatau lanceert jas met Nederlandse DJ Don Diablo

Het modemerk Krakatau heeft een jas gelanceerd in samenwerking met Nederlandse DJ Don Diablo, oftewel Don Pepijn Schipper. Dat maakt het modemerk bekend op de website. De jas is een limited-edition item en is geïnspireerd op de kleding van astronauten.

De Krakatau x Don Diablo-jas is waterdicht en is afgewerkt met een hoogwaardige, milieuvriendelijke PFC-vrij waterafstotende coating, zo is te lezen. Verder is de jas voorzien van onder andere een dubbele rits en een afneembare riem. De prijs van het item betreft vijfhonderd euro.

Krakatau over de samenwerking met Schipper op de website: “Bij Krakatau zien we de creatie van kleding als creatie van hedendaagse kunst. Toen Schipper contact met ons opnam, waren we net in de laatste fase van de ontwikkeling van een nieuw op de ruimte geïnspireerd jack. Gezien Schippers passie voor de toekomst, vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Een paar laatste stemmingen van Schipper en het jack was af.” Schipper uit zijn creativiteit naast muziek ook in kunst en mode. Hij heeft een passie voor de toekomst en heeft samengewerkt met onder andere Star Wars, de Verenigde Naties en Warner Brothers.

De jas is exclusief verkrijgbaar in de Krakatau-winkel in Amsterdam en via de website. Krakatau werd opgericht in 1999 en is vernoemd naar de Indonesische vulkaan Krakatau die symbool staat voor zijn onvoorspelbaarheid en zijn natuurlijke elementen. Het modemerk wordt in meer dan vijfhonderd winkels verkocht in landen als Oostenrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Italië, Spanje, en Nederland.

Dit artikel is aangepast nadat FashionUnited in contact kwam met het PR-bureau van Krakatau.