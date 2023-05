Modemerk Labrum London ontvangt Queen Elizabeth II Award for British Design

Modemerk Labrum London is in de prijzen gevallen. Het Britse merk heeft de Queen Elizabeth II Award for British Design ontvangen, zo meldt de British Fashion Council in een persbericht.

De prijs is gericht op het erkennen van de rol die de mode-industrie speelt in de maatschappij en diplomatie en wil een spotlight zetten op ontwerpers die een verandering teweegbrengen in de maatschappij door bijvoorbeeld duurzame praktijken of het betrekken van gemeenschappen.

Labrum London staat bekend om het vertegenwoordigen van de West-Afrikaanse cultuur in een modern jasje. Het merk richt zich op het vertellen van ‘onbekende verhalen uit de diaspora’. Zo worden distinctieve prints verwerkt in klassieke Britse tailoring.

"Als een trotse Sierra Leoner, Britse ontwerper en West-Afrikaanse migrant, geloof ik dat mode een intergraal onderdeel is van wat onze wereld mooi en divers maakt," aldus Labrom London-oprichter Foday Dumbaya op Instagram over het ontvangen van de prijs. "Deze prijs is een symbool voor hoe ver we zijn gekomen als team, en de reis die we voortzetten terwijl we verder gaan en nieuwe grenzen zullen verleggen."