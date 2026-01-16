Modemerk Li-Ning ontsteekt Olympisch vuur in Milaan

De Chinese sportartikelenfabrikant, officiële partner van het Chinese Olympisch Comité, transformeert de catwalk in een sneeuwlandschap met een reusachtig ijspaleis waar de modellen vanaf komen. De weg ernaartoe is een perron, waar een rode treinwagon stopt die een reis maakt langs de sportieve hoogtepunten van het merk en de Volksrepubliek.

Dit thema is ook terug te zien in de collectie, waarin de olympische ringen, het Chinese team en diverse sporten zoals snowboarden en ijshockey centraal staan.

Li-Ning FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Li-Ning FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De sportieve collectie verwijst naar de desbetreffende sport met details zoals de klassieke vetersluiting van een ijshockey-shirt op een hoodie, of skimaskers en -brillen. Prints van sneeuwvlokken en berglandschappen ronden het winterthema af.

Een van de hoogtepunten van de collectie zijn de lange, sportieve winterjassen, die door hun opvallend brede snit het effect van een cape hebben.

Li-Ning Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Qua kleurgebruik focust de collectie voornamelijk op verschillende tinten rood en blauw, maar ook oranje, paars, zwart en wit komen in enkele looks voor.

Voor de grote finale liet het merk het ook nog sneeuwen, wat zelfs Jackie Chan leek te verrassen. De acteur is een langdurige partner van het merk en presenteerde nu ook een gezamenlijke capsulecollectie met het merk, dat is opgericht door de gelijknamige Olympiër.

V.l.n.r.: Ma Long, Li Ning en Jackie Chan Credits: ©Launchmetrics/spotlight