Modemerk Mara Hoffman sluit na 24 jaar de deuren

Modemerk met een focus op duurzaamheid Mara Hoffman houdt er mee op. Gelijknamige ontwerper Mara Hoffman maakt het besluit bekend op de Instagram-pagina van het merk. “Het is tijd om een pauze te nemen en adem te halen”, zo is te lezen in het statement.

Het merk staat bekend om de inzet voor verduurzaming van de mode-industrie. “Ik zal altijd de mensen steunen die zich hiervoor inzetten. Degenen die vechten voor een nieuwe versie.” Hoffman geeft echter aan dat het niet makkelijk is om in een systeem te werken ‘met een archaïsche structuur die nooit is gebouwd om de aarde en zijn bewoners voorop te stellen’. “Het is geen geheim dat ‘succes’ nog steeds gekoppeld is aan schade, onbegrensde groei en extractie.”

Hoffman geeft aan een pauze te nemen en dan verder te kijken hoe ze bij kan dragen. Ze bedankt iedereen die betrokken was bij het merk, van ontwerpers en retailers tot de klanten. “Ik kan niet wachten je terug te vinden in mijn volgende hoofdstuk.”