Modemerk Nikkie lanceert met Royal Coster Diamonds exclusieve diamanten sieradenset

Modemerk Nikkie is een samenwerking aangegaan met Royal Coster Diamonds. Nikkie lanceert daardoor een diamanten lijn bestaande uit drie items, zo is te zien op de website van het merk en op de Instagram-pagina.

De diamanten lijn bestaat uit een armband, ketting en oorbellen. De prijzen lopen van 475 euro tot en met 549 euro. Alle items zijn gemaakt van massief witgoud. “Diamanten zijn een waardevolle investering als het om sieraden gaat. Ze hebben ieder een verhaal, een herinnering. Of je ze nu hebt gekregen voor het behalen van je diploma, een bijzondere verjaardag of gewoon omdat je jezelf iets kostbaars wilt geven. Op een dag kun je ze doorgeven aan de volgende generatie. Zo blijven de diamanten, het verhaal en de liefde voor altijd bestaan,” zo is te lezen op de website.

Diamantslijperij Royal Coster Diamonds is opgericht in 1840 en is gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. De diamantslijperij werkte onder andere voor Koningin Victoria, Keizerin Sissi en de Nederlandse koninklijke familie.