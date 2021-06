Modemerk Paulo Redeem winnaar van eerste Amiri Prize

Modemerk Paulo Redeem van NaaAmerly Badger is de eerste winnaar van de Amiri Prize, zo blijkt uit een bericht op de website van de prijs. Badger ontvangt door de winst 100.000 dollar (84.000 euro) en wordt een jaar lang gementord door de initiatiefnemer van de prijs, ontwerper Mike Amiri.

Het merk Paulo Redeem is opgericht in 2019. Het merk creëert gepersonaliseerde up-cycled items van duurzame materialen die klanten al in hun bezit hebben en uit collecties van gedoneerd materiaal. “Het transformeren en opnieuw ontwerpen van materialen gekregen van klanten, past bij het geloof dat het meest waardevolle kledingstuk er een is uit de eigen garderobe,” aldus de omschrijving van Paulo Redeem.

De prijs is in het leven geroepen om de drempel naar de mode industrie te verlagen en minder vertegenwoordigde ontwerpers te helpen door te breken, aldus Business of Fashion. Amerikaanse ontwerpers met een ready-to-wear business die niet ouder is dan drie jaar, konden zich aanmelden voor de wedstrijd.