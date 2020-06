Het in New York gevestigde modemerk Sies Marjan houdt op te bestaan. Dat melden internationale media, waaronder WWD en BOF. Als oorzaak worden de economische effecten van de coronapandemie genoemd.

“Covid-19 heeft een grote impact op ons gehad als jong en onafhankelijk bedrijf,” zegt de Nederlandse hoofdontwerper Sander Lak in een persstatement in handen van WWD. “Het is met een zwaarmoedig hart dat we de moeilijke beslissing hebben gemaakt om ons bedrijf te sluiten.” Sies Marjan kreeg het vorig jaar al zwaar te verduren toen warenhuis Barneys, een van de belangrijkste inkopers van het merk, failliet ging. De coronacrisis was voor het merk de genadeklap.

Lak richtte het merk in 2014 op, na enkele jaren voor Dries van Noten te hebben gewerkt. Hij vernoemde zijn eigen merk naar zijn ouders, Sies en Marjan. Sies Marjan was aanvankelijk een damesmerk, maar in 2017 voegde Lak ook een mannenlijn toe. Hij werd een pionier in het ontwikkelen van co-ed shows, waarin hij mannen- en vrouwencollecties gezamenlijk presenteerde.

Sies Marjan, New York Fashion Week, SS20. Credits: Catwalkpictures

Lak debuteerde op New York Fashion Week in 2016. Zijn shows werden al gauw een geliefd onderdeel van de modeweek. Laks elegante silhouetten, gevarieerde materiaalgebruik en vrijzinnige kleurenspel - denk bijvoorbeeld aan het holografische pak uit zijn herfst-wintercollectie 2018 - waren populair bij een breed scala aan volgers, onder wie Zoe Saldana, Emma Stone en Jordan Roth. Met zijn werk won hij in 2018 de CFDA Award for Emerging Talent, en werd hij in 2019 genomineerd voor CFA Womenswear Designer of the Year.

“Het was een droom die waarheid werd,” aldus Lak over het merk. “Dank aan iedereen die hun tijd en talent in de afgelopen jaren aan Sies Marjan heeft uitbesteed. We hebben een uniek merk ontwikkeld waarvan de nalatenschap niet alleen in kleding en collecties berust, maar in iedereen die er in de loop van de jaren aan heeft bijgedragen.”