‘Modemerk Thom Browne mag drie-kleuren streep gebruiken ondanks protest van Adidas’

De strijd der strepen duurt voort. Modemerk Thom Browne wil zijn drie-kleuren streep als handelsmerk registreren in de EU, maar sportmerk Adidas wilde hier een stokje voor steken. Het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie blokkeert echter Adidas’ poging waardoor Thom Browne de strepen mag gebruiken, zo meldt WWD.

De redenering voor het besluit is hetzelfde als in een eerdere rechtszaak in de Verenigde Staten tussen de twee merken. Omdat beide merken in een ander segment opereren, sport en luxe mode, acht de bureau het onwaarschijnlijk dat consumenten de twee merken dankzij de strepen door elkaar zullen halen.

Adidas beschermt het gebruik van drie strepen in ontwerpen sterk én vaak. Zo liep tussen H&M en Adidas tussen 1997 en 2021 een zaak over het gebruik van strepen in de Work Out collectie. De strijd duurde 24 jaar en uiteindelijk wint H&M. Ook ging Adidas de strijd aan met onder andere K-Swiss, Fitnessworld, Scapa en Nike. Adidas is daarnaast niet de enige die het gebruik van een specifiek strepen patroon bestrijdt - ook Gucci beschermt het gebruik van een blauw-rood-blauw strepenpatroon en een groen-rood-groen strepenpatroon.