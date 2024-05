Modemerk Xandres start met verkoop tweedehands in winkels

Belgisch merk Xandres stapt in de verkoop van tweedehands kleding van hun eigen merk. ‘Xandres preloved’ wordt al getest in twee winkels van het merk, zo is te lezen op de website van het merk.

In de winkels in Brugge en Gent zijn al ‘preloved corners’ te vinden. Het merk geeft aan dat de items die in de corners hangen ‘met zorg geselecteerd’ zijn. Onder de kledingstukken bevinden zich tweedehands, maar ook zelfs vintage items. Consumenten kunnen hun Xandres-stukken inleveren bij de winkel in Brugge of Fent. De items moeten schoon en intact zijn. Ook moet het merk- en compositielabel nog in het kledingstuk aanwezig zijn. Mocht het item worden goedgekeurd, dan krijgt de consument een Xandres-voucher. Wordt het item afgekeurd, dan kan de consument hem weer mee naar huis nemen, of kiezen het te doneren via Xandres.

De verkoop van tweedehands onderstreept Xandres’ missie om te laten zien dat de kleding van het merk ontworpen is om lang mee te gaan. “Met Xandres preloved willen we tonen dat je kleding van hoge kwaliteit niet hoeft op te geven omdat je het niet meer draagt. En dat items met een verhaal de beste zijn die je kunt kopen.

Xandres introduceerde al eerder een levenslange garantie op reparatie van gekochte items. “Door onze kleding in omgang te houden, bewegen we steeds dichter naar circulariteit toe.”