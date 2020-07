Modeontwerper Kansai Yamamoto (76) overleden

De Japanse modeontwerper Kansai Yamamoto is op 21 juli overleden, op 76-jarige leeftijd. Dat melden internationale media, waaronder CNN, vandaag op basis van een officieel bericht op de Instagrampagina van zijn merk. Yamamoto leed sinds maart dit jaar aan leukemie. Zijn dochter Mirai zei in een Instagrampost dat haar vader ‘de wereld vredig verliet, omringd door geliefden’.

Yamamoto werd bekend met zijn avant-gardistische ontwerpen, in het bijzonder de stukken die hij maakte voor zanger en performer David Bowie. Een van Yamamoto’s bekendste creaties is het ‘Tokyo Pop’-broekpak, zwart met witte belijning en wijde, ronde pijpen, dat hij ontwierp voor Bowies Stardust-tour.

Yamamoto werd in 1944 geboren in Yokohama, niet ver van Tokyo. In 1971 startte hij zijn eigen label in de Japanse hoofdstad. Datzelfde jaar showde hij in Londen en de Verenigde Staten. In 1975 debuteerde hij in Parijs, waar in 1977 de Kansai Boutique opende. Zijn laatste collectie presenteerde hij in 1992. Na een pauze van twintig jaar kondigde Yamamoto in 2013 zijn terugkeer naar de modewereld aan: hij werkte nog aan een aantal modegerelateerde projecten, zoals kleinschaliger modeshows en een samenwerking met Louis Vuitton voor de resortcollectie 2018 van het merk.