Modeontwerper Maghsoudi lanceert nieuwste collectie: PERSIAN.

Sepehr Maghsoudi lanceert vandaag zijn langverwachte high fashion collectie PERSIAN. De exclusieve collectie is geïnspireerd op de Perzische achtergrond van de in Hoorn gevestigde haute couture designer. Het is voor het eerst dat Sepehr Maghsoudi, die in april van dit jaar nog werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zo expliciet aandacht vraagt voor Perzië en de Perzen.

In zijn campagne werkt Maghsoudi samen met bevriende ‘proud Persians’ in Nederland, zoals acteur en filmmaker Alin Wishka, bekend van onder meer Moordvrouw en Goede Tijden, Slechte Tijden. Waar sommigen Perzië vooral zien als de oude benaming voor het huidige Iran, betekent dit voor de circa 40.000 Perzen waaronder Wishka en Maghsoudi in Nederland eeuwenoude Perzische Rijk vol rijkdommen, schoonheden en sprookjesachtige verhalen.

“Er is veel aandacht voor ellende en verdriet in het Midden-Oosten, ik wil graag dat er ook aandacht is voor de krachtige mensen en de schoonheid uit de regio.” zegt Maghsoudi.

De luxe hoodies, sweaters en polo’s bevatten directe verwijzingen naar de rijkdommen uit het Midden-Oosten, zoals de toepassing van goud, de wereldberoemde Perzische tapijten, de Perzische kat en verschillende historische figuren als de vliegende Faravahar. De collectie kenmerkt zich, naast de Perzische inspiratie in het design, net als bij Maghsoudis unieke one-off ontwerpen, door haar hoge kwaliteit, luxe afwerking én zeer beperkte oplage. De kleding is zelfs genummerd.

Bestel nu jouw nummer uit de collectie PERSIAN Maghsoudi op: sepehrmaghsoudi.com .

Fotobijschrift: Op de foto zie je naast Proud Persian Wishka ook zanger Fariborz Moshtaghi en model Farah Eslami.

Fotograaf: Petra Holland