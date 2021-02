Modeontwerper Mirte Engelhard winnaar Cultuurprijs Arnhem

Modeontwerper Mirte Engelhard is de winnaar van de jaarlijkse Cultuurprijs Arnhem. Dat melden verschillende media, waaronder het AD. De jury die de prijs vrijdag digitaal uitreikte, bestaande uit Eve Hopkins (De Nieuwe Oost), Inge Pollet (Plaatsmaken) en Stefan Rebergen (Luxor!Live), prees Engelhard om haar ‘eigen signatuur’ en om haar grensoverschrijdende samenwerkingen.

Zo maakte Engelhard een kledinglijn op basis van gesprekken tussen vluchtelingen van nu en evacués uit de Tweede Wereldoorlog, onder de noemer ‘Impact of War’. Ook ontwerpt Engelhard voor kunstenaars. Naast haar werk als ontwerper geeft ze les in de ambulante zorg en aan mbo-school Rijn IJssel. Engelhart zelf studeerde Fashion Design aan ArtEZ in Arnhem, en heeft een atelier en winkel in het Modekwartier van de stad.

Andere genomineerden waren Ruben Chi, bewegingskunstenaar en danspionier, en Machinery of Me, een instelling voor hedendaagse beeldende kunst op initiatief van Maarten Verweij en Rieke Righolt.

De Cultuurprijs Arnhem is een stimuleringsprijs voor talentvolle makers, organisatoren of initiatieven zonder structurele financiering, die het culturele landschap verrijken en staan voor het culturele imago van Arnhem. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro. Eerdere winnaars waren onder meer Maison the Faux, danscollectief Arnhemse Meisjes en kunstenaar en performer Louise te Poele.